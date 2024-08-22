Свифт впервые затронул ужасную Венскую террористическую схему.

Письма об отмене заполнили меня новой волной беспокойства и огромной ношей вины, учитывая, что многие люди планировали посетить эти мероприятия. Однако я также благодарен властям, так как их вмешательство предотвратило траур по поклонникам концертов вместо просто выступлений. - написала Тейлор Свифт.

Она также выразила благодарность фанатам, которые проявили невероятную поддержку и единство в это время. Она решила направить всю свою энергию на обеспечение безопасности почти полумиллиона человек, которые планировали посетить ее концерты в Лондоне. Ее команда и сотрудники стадиона тесно сотрудничали с британскими властями, чтобы достичь этой цели. Она выразила свою искреннюю благодарность им.

Тейлор Свифт завершила серию концертов на лондонском стадионе Уэмбли и готовилась начать европейское турне. 7 августа австрийские власти сообщили, что предотвратили теракт, направленный на концерты в Вене. Свифт сделала первое публичное заявление по этому поводу в тот же день.

Что касается времени раскрытия информации, она сказала: "Я не буду говорить о чем-либо публично, если считаю, что мои слова могут спровоцировать тех, кто хочет причинить вред посетителям моих концертов. В таких ситуациях молчание - это тоже проявление сдержанности, и ждать подходящего момента, чтобы высказаться. Моей главной целью было гарантировать окончательную безопасность нашего европейского тура, и я благодарен, что нам это удалось".

В настоящее время трое несовершеннолетних находятся под стражей в качестве подозреваемых в расследовании. Считается, что они планировали совершить самоподрыв.

Расследование выявило склад химикатов, взрывных устройств, детонаторов и примерно €21 000 (эквивалент $22 944) поддельных денег в доме главного подозреваемого, 19-летнего юноши с симпатиями к ИГИЛ, которого соблазнило онлайн-радикализм.

По словам главы службы внутренней разведки Омара Хаиява-Пирхнера, этот молодой человек, арестованный на прошлой неделе в восточном городе Тенриц, планировал истребить "множество людей" с помощью самоподрыва.

Тейлор Свифт возобновит свое турне в октябре в Майами.

В этом отчете также участвовали CNN’s Mia Alberti, Sandra Gonzalez и Krystal Hur.

Тейлор Свифт решила использовать ресурсы отмененных шоу, чтобы предложить альтернативные развлечения для своих фанатов в Лондоне, обеспечивая их удовольствие во время своего отсутствия. Благодарная за вмешательство властей, она гарантировала, что все предстоящие шоу на ее европейском туре будут приоритетно уделять безопасности и безопасности.

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