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Федеральные земли ГерманииНовостиЛюннебургская галерея

Свежий монарх Хизер грациозно позирует для фотографов

Амелингхаузен представляет свою новейшую королеву здоровья: В 24 года Неле Рёруп может похвастаться множеством обязательств на Луненбургской пустоши. Она ни в коем случае не первая королева в этой роли.

 and  John Stellmacher
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Недавно избранная новая королева Хейда, Неле Рёэруп, теперь обременена множеством предстоящих...
Недавно избранная новая королева Хейда, Неле Рёэруп, теперь обременена множеством предстоящих обязательств.

- Свежий монарх Хизер грациозно позирует для фотографов

Новая королева Амелингхаузен — Неле Рёруп. После коронации она сияла перед множеством объективов в короне, букете вереска и фиолетовой мантии. Ранее Лиза Рёттгер посетила около 90 официальных мероприятий в качестве королевы, продвигая Луненбургскую пустошь в прошлом году. Коронация и парад во время фестиваля цветения вереска в воскресенье стали кульминацией девятидневного праздника.

В день выборов кандидаты должны присутствовать лично, быть старше 18 лет и готовиться к году правления. Традиционно, новая королева едет на одном из примерно 20 плавучих помостов. Обычно на титул претендуют от шести до десяти молодых женщин.

Однако, по словам Кристиана Кремера, председателя ассоциации цветения вереска Амелингхаузен, «на этот раз было всего два кандидата». Это было неожиданно, добавил он, и, возможно, было связано с «плохими погодными условиями». Та же погода, скорее всего, привела к тому, что на мероприятии присутствовало около 300 человек вместо обычных 1000.

Неле Рёруп ждет около 100 официальных визитов. Она является 74-й королевой, избранной с 1949 года, и представляет Сamboogemeinde со своими пятью составными общинами, округ и регион Луненбургская пустошь.

В качестве королевы Неле Рёруп посетит различные места в Луненбургской пустоши, представляя Сamboogemeinde и ее регионы. Несмотря на низкое количество кандидатов и посетителей из-за плохих погодных условий, Луненбургская пустошь приняла свою новую королеву, Неле Рёруп.

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