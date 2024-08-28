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Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

 and  Elizabeth Wells
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Для своевременной идентификации сбоев регулярные осмотры должны быть обязательны для детей,...
Для своевременной идентификации сбоев регулярные осмотры должны быть обязательны для детей, подростков и взрослых в будущем.

Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

Федеральное правительство Германии объявляет войну главной причине смертности в стране: с недавним предложенным "Законом о здоровье сердца" правящая коалиция сосредоточена на профилактике, в частности, инфарктов и инсультов. Предложенные меры вызывают беспокойство у страховых компаний.

Стратегия коалиции "Светофор" включает в себя регулярные скрининги для раннего обнаружения и расширенный доступ к лекарствам, снижающим уровень холестерина, для улучшения профилактики заболеваний сердца и сосудов. Федеральное правительство поддержало связанный черновик "Закона о здоровье сердца", который теперь должен быть рассмотрен в Бундестаге. "Этот закон спасет бесчисленное количество жизней в Германии", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Кардиологи поддержали закон, но критика прозвучала от представителей сектора страхования.

Заболевания сердца и сосудов, такие как инфаркты и инсульты, являются главной причиной смерти в Германии, составляя примерно одну треть всех смертей. По данным Федерального статистического управления, в 2023 году от этих заболеваний умерло около 348 000 человек. Финансовая нагрузка на немецкую систему здравоохранения также значительна: в 2020 году она составила почти 57 миллиардов евро - сердечно-сосудистые заболевания превзошли все другие заболевания в этом отношении.

Министерство здравоохранения также ссылается на исследования, показывающие, что до 70% этих заболеваний вызваны нездоровым образом жизни - плохая диета, недостаток физической активности, курение и чрезмерное потребление алкоголя. Лаутербах хочет решить эту проблему своим законом. Он подчеркнул, что кардиологическое лечение в Германии "отличное", но "не хватает профилактической медицины".

Страховые компании обеспокоены высокими затратами

В будущем планируется проводить регулярные обследования для выявления и предотвращения аномалий у детей, подростков и взрослых. Также планируется расширить доступ к лекарствам для отказа от никотина и упростить назначение препаратов, снижающих уровень холестерина. Лаутербах ожидает, что это "улучшит продолжительность жизни". Его министерство "очень внимательно" следило за рекомендациями Немецкого кардиологического общества (DGK), которое приветствовало закон как "положительный первый шаг".

В Германии мало вкладывается в профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сказал член правления DGK и кардиолог Штефан Балдус во время представления закона. Это "ключевой фундамент для улучшения здоровья сердца" в Германии.

Однако страховые компании выразили свои опасения. Они ожидают значительных затрат. "Предложенные меры не улучшают здоровье сердца, а еще больше напрягают уже шаткое финансовое положение обязательного медицинского страхования", - предупредила председательница федеральной ассоциации AOK Ка롤а Ройманн. Ожидается дополнительных расходов на 3,8 миллиарда евро.

Закон "вводящий в заблуждение", считает ассоциация обязательного медицинского страхования (ГКВ). С помощью черновика будут подорваны структуры профилактики, разработанные годами с помощью взносов. Профилактические программы страховых компаний не принесли ожидаемых результатов, сказал Лаутербах. Он не ожидает "значительных дополнительных затрат" - так как затраты с этих программ будут перенаправлены на новые меры.

ХДС призывает к кампании по спорту и здоровому питанию

Критика также звучит внутри Союза и Зеленых. "Лекарства, принимаемые в течение многих лет с их побочными эффектами, не должны стать основным фокусом", - сказал представитель ХДС по здравоохранению Тино Зорге. "Настало время запустить настоящую кампанию за больше физической активности и сбалансированное здоровое питание и расширить существующие структуры профилактики".

Закон должен помочь в раннем обнаружении и усилить профилактику, сказала депутат от партии "Зеленых" Рената Кюнаст: "До сих пор все в порядке. На мой взгляд, однако, мы должны начать гораздо раньше". Профилактика начинается с причин. "То есть там, где уже можно предотвратить, чтобы все больше и больше детей и молодых людей потребляли избыточное количество сахара и нездоровой пищи ежедневно, и риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает".

Поэтому кабинет должен "finally" принять закон о защите детей в рекламе. "Чтобы детей и молодых людей не заманивали в нездоровую пищу повсюду и не развивали заболевания, связанные с питанием". Соответствующий законопроект был представлен министром сельского хозяйства Цеми Оzdemir в феврале предыдущего года.

Несмотря на призыв ХДС к кампании по спорту и здоровому питанию, предложенный "Закон о здоровье сердца" фокусируется на проведении регулярных скринингов и расширенном доступе к лекарствам для профилактики. Кроме того, другие стороны, такие как страховые компании, выразили опасения по поводу потенциальной финансовой нагрузки этих мер.

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