Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

Правительство Германии ставит целью борьбу с основной причиной смертности в стране: благодаря newly proposed "Закону о здоровом сердце" правящая коалиция фокусируется на профилактике, в частности, инфарктов и инсультов. Предлагаемые меры вызывают озабоченность у страховщиков здравоохранения.

Коалиция планирует усилить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, предлагая регулярные медицинские осмотры для раннего выявления и делая доступнее препараты, снижающие уровень холестерина. Проект "Закона о здоровом сердце" был одобрен федеральным кабинетом и теперь ждет утверждения от Парламента. "Этот закон спасет множество жизней в Германии", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Кардиологи поддерживают закон, но критику высказали страховщики здравоохранения.

Заболевания сердца и сосудов, такие как инфаркты и инсульты, являются основной причиной смертности в Германии, составляя около одной трети всех случаев смерти. В 2023 году от этих заболеваний умерло около 348 000 человек, согласно Федеральному статистическому управлению. Финансовая нагрузка на систему здравоохранения Германии также значительна: в 2020 году она составила почти 57 миллиардов евро, делая сердечно-сосудистые заболевания самой дорогостоящей проблемой здравоохранения.

Министерство здравоохранения также ссылается на исследования, показывающие, что до 70% этих заболеваний в основном вызваны нездоровым образом жизни - плохим питанием, отсутствием физических упражнений, курением и чрезмерным потреблением алкоголя. Лаутербах хочет решить эту проблему с помощью своего закона. "Кардиологическая помощь в Германии отличная, но не хватает профилактической медицины", - подчеркнул он.

Страховщики здравоохранения беспокоятся о возросших расходах

Законопроект предусматривает регулярные обследования для детей, молодых людей и взрослых для выявления и предотвращения расстройств. Он также включает планы расширить доступ застрахованным лицам к препаратам для отказа от курения и облегчить врачам назначение препаратов, снижающих уровень холестерина. Лаутербах надеется, что это "увеличит продолжительность жизни". Его министерство внимательно следило за рекомендациями Немецкого кардиологического общества (DGK), которое приветствовало закон как "положительный первый шаг".

В Германии мало тратят на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, заявил член правления DGK и кардиолог Штефан Балдус, представляя закон. Это "необходимо для улучшения здоровья сердца" в стране.

Однако страховщики здравоохранения критикуют закон. Они опасаются более высоких затрат. "Предлагаемые меры не улучшат здоровье сердца, а ухудшат уже хрупкое финансовое положение обязательного медицинского страхования", - предупредила председательница федеральной ассоциации AOK Карола Рейманн. Ожидаются дополнительные расходы в размере около 3,8 миллиардов евро.

Закон "неверный", считает ассоциация фондов обязательного медицинского страхования (GKV). С проектом под угрозой находятся структуры профилактики, созданные годами за счет взносов. Программы профилактики страховщиков не принесли ожидаемых результатов, сказал Лаутербах. Он не ожидает "значительных дополнительных затрат". Вместо этого затраты от этих программ будут перенесены на новые меры.

ХДС требует кампании по продвижению спорта.

Критика также исходит от Союза и Зеленых. "Лекарства, имеющие побочные эффекты в течение многих лет, не должны быть основным решением", - сказал депутат ХДС по здравоохранению Тино Зорге. "Настало время для настоящей кампании за физические упражнения и сбалансированное здоровое питание и расширить существующие структуры профилактики".

Закон должен служить раннему выявлению и усилению профилактики, заявила депутат Бундестага от Зеленых Ренате Кюнaszt: "До сих пор так, но, на мой взгляд, мы должны начать гораздо раньше". Профилактика начинается с причин. "То есть обращение к все большему потреблению сахара и нездоровой пищи детьми и молодыми людьми каждый день и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний".

Поэтому кабинет должен наконец принять закон о лучшей защите детей. "Чтобы дети и молодые люди не соблазнялись потреблением нездоровой пищи повсюду и не развивали заболевания, связанные с питанием". Соответствующий законопроект был представлен министром сельского хозяйства Цеми Оzdemir в феврале прошлого года.

"Закон о здоровом сердце" включает планы по расширению доступа к препаратам, снижающим уровень холестерина, которые считаются жизненно важными лекарственными средствами для предотвращения инфарктов и инсультов. Страховщики здравоохранения выразили озабоченность по поводу увеличения расходов из-за этих мер.

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