Дождь льёт как из ведра, гром гремит, молнии сверкают без перерыва над полем Гиллафест в нижнебаварском городе Абенсберг. Спасательные службы отправлены в ближайшие районы для откачивания подвалов, а политическая обстановка ухудшается под тентами, которые, похоже, являются крупнейшим текущим политическим завтраком в стране.

Министр-президент Баварии Маркус Сёдер делает свою первую публичную appearance после выборов в Восточной Германии под белым и синим тентом и подтверждает своё намерение баллотироваться на пост канцлера Союза. "Должность министра-президента - моя величайшая радость. Но я не откажусь от ответственности за нашу нацию", - говорит Сёдер.

Нет грязной политики на этот раз

Лидер ХСС Сёдер объявляет об окончании внутрисоюзной грязи, имея в виду политически накаленные споры, которые произошли в 2021 году с Армином Лашетом. "В то время это был просто неверный выбор", - объясняет Сёдер. На этот раз кандидат С будет выбран совместно, согласно Сёдеру. Мерц и Сёдер формируют альянс, обещает баварский лидер. В ХСС говорят, что теперь Мерц имеет все козыри.

Ранее различные политики ХДС пытались интерпретировать результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, где крайне правая партия АФД существенно набрала голосов, как поддержку своего лидера Мерца. Министр-президент Гессена Борис Рейн выразил поддержку в Нижней Баварии, аплодируя Сёдеру за сохранение единства Союза.

Уроки выборов на Востоке?

Вклад других ораторов бледнеет по сравнению с позицией Сёдера по поводу кандидата С, несмотря на мрачные результаты выборов на Востоке. Политик "Зелёных" Антон Хофреитер призывает "честных консерваторов" помочь защитить демократию. " despite disagreements on other issues: Honest conservatives are crucial in the fight for democracy, and we should value their contributions."

АФД имеет другое представление об honour: их сторонники с энтузиазмом называют своих оппонентов "безумными", "политическими клещами", "преступниками" и "сумасшедшими". Австрийский гость-спикер Герхард Гросс и другие высмеивают язык и внешность своих оппонентов во время своих выступлений, получая громкие ответы от толпы.

Если бы не необычно штормовая погода, Гилламоос 2024 прошёл бы как обычно. Сёдер критикует Антона Хофреитера, и тот отвечает на АФД как на "предателей". СДПГ обсуждает ценность работы в полупустой палатке фестиваля, в то время как АФД празднует свою победу на выборах страстными словами. "Рекордсмен по выступлениям" на Гилламоосе Хуберт Айвангер использует момент, чтобы выразить свои амбиции на федеральном уровне.

Дождь сверху в основном промочил АФД. В отличие от других партий, партия не использовала никаких палаток для своей встречи, а вместо этого установила их на открытом воздухе в саду замка Абенсберг. Стоя под дождём, они выступали в качестве победителей выборов в Саксонии и Тюрингии, создавая сильный образ.

Ни одна партия, даже восточные, не выражает желания работать с АФД. По крайней мере, Маркус Сёдер предостерегает от долгосрочных последствий такого подхода, предлагая, что экстренные коалиции в конечном итоге приведут к тому, что АФД усилит свою разрушительную популистскую политику, продолжая бросать вызов системе из оппозиции. "Экстремисты нуждаются во времени", - заключает Сёдер.

