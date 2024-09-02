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ПанорамаНовостиЖестокость к животным

Свен Ханнавальд столкнулся с ожесточенной реакцией после освежающего купания с слонами.

Свен Ганнавальд поделился видео, на котором демонстрирует свою ванну поблизости от слона, что вызвало tanto резкую критику, quanto поддержку со стороны общественности.

 and  Lauren Adams
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- Свен Ханнавальд столкнулся с ожесточенной реакцией после освежающего купания с слонами.

Свен Ханавальд, легендарная фигура в немецком горнолыжном спорте, обрел культовый статус, став первым спортсменом, выигравшим все четыре соревнования на Vierschanzentournee в 2002 году. В настоящее время он работает экспертом по лыжному прыжку для ARD.

Однако видеоролик с отдыха вызвал скандал. На нем Ханавальд и его сын купаются с слоном в венгерском "Парке слонов Кимба". Свен карабкается на хобот слона, в то время как его сын сидит на спине. Слон затем запускает Ханавальда в воздух, и он подписывает момент как "Счастливый выходной запуск для вас" в Instagram.

Критика Свен Ханавальд

Эти кадры не понравились всем. Активисты по правам животных обвинили Ханавальда в серьезных злоупотреблениях, один пользователь прокомментировал: "Бедный слон. Я действительно сочувствую, что люди обращаются с животными так плохо". Другой критик заявил: "Это больше похоже на живодерство. Дикие животные не должны быть использованы для развлечения людей".

Критика слонов в развлечениях не нова; животные часто страдают в плохих условиях в некоторых странах. После протестов активистов сторонники Ханавальда затем выступили с более сочувственными точками зрения, "Я вижу жестокость по-разному, например, содержание диких животных в цирке, вынужденных жить в клетках. Слоны в этом венгерском парке, однако, живут лучше - они свободны".

Парк слонов Кимба под пристальным вниманием

Стоит отметить, что момент "трамплина" кажется отрепетированным между слоном и его дрессировщиком. Дрессировщик направляет движения хобота слона, и нет видимых признаков насилия.

Человек на видео якобы отец дрессировщика, в то время как сам дрессировщик, Рене Кассели (также известный из "Ниндзя-воин" на RTL), остается невидимым. Кассели имеет спорную историю - в 2020 году два его слона внезапно умерли во время транспортировки, что привело к повторной критике со стороны активистов по правам животных.

Несмотря на отрепетированный характер взаимодействия, действия, показанные в видео, вызвали озабоченность по поводу жестокости по отношению к животным. Роль слона в деятельности может быть расценена как форма эксплуатации, что вызвало критику со стороны активистов по правам животных. Более того, история скандалов вокруг дрессировщика Рене Кассели и внезапные смерти двух слонов под его опекой добавляют масла в огонь обвинений против Ханавальда и Парка слонов Кимба.

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