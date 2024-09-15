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Свидетели сообщают, что клиент стал агрессивным, что привело к смертельной стрельбе в сотрудника Ваффл Хауса, согласно правоохранительным органам.

Полиция продолжает поиски человека, ответственного за смертельное ранение сотрудника Waffle House в пятницу вечером.

 and  Elizabeth Wells
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День святого Валентина в Waffle House: Нефильтрованные инсайды
День святого Валентина в Waffle House: Нефильтрованные инсайды

Свидетели сообщают, что клиент стал агрессивным, что привело к смертельной стрельбе в сотрудника Ваффл Хауса, согласно правоохранительным органам.

В полиции сообщают, что в городе Лауринберг, Северная Каролина, в ресторане Waffle House произошел инцидент, когда посетитель вел себя агрессивно и обрушился с нецензурной бранью на персонал.

После получения своего заказа мужчина направился к машине, но затем вернулся и выстрелил два раза, как сообщается в полицейском отчете.

Подозреваемый затем скрылся, как сообщают правоохранительные органы. Полиции пока не удалось задержать подозреваемого.

К сожалению, 18-летний сотрудник Waffle House был доставлен в больницу и later скончался, как указано в заявлении.

Этот инцидент стал частью серии конфликтов, приведших к гибели людей в заведениях общественного питания.

В 2022 году сотруднику Subway пришлось заплатить жизнью за спор из-за избытка майонеза, как позже сообщила полиция. В 2020 году сотрудника McDonald's также обстреляли после того, как он потребовал, чтобы клиент ушел из-за мер предосторожности в связи с коронавирусом.

Несмотря на хаос, персонал пытался сохранять спокойствие вокруг нас. Эти инциденты в целом подчеркивают важность обеспечения безопасности tanto для сотрудников, как и для клиентов.

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