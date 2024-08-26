- Существуют слухи о возможном воссоединении секты.

Обновление Метаданных: Возрождение Оазиса Предполагается в Отчетах и Действиях Галлахера

Возродится ли Оазис к 2025 году? Британские музыканты шепчутся о возвращении группы на сцену, как сообщают несколько британских СМИ, в том числе "Sunday Times". Лиам Галлахер[^1], вокалист группы (51 год), подливает масла в огонь. После своего выступления на фестивале Reading 25 августа 2024 года загадочная дата появилась на экранах за ним, как сообщает "NME".

Поговаривают о Больших Изменениях

Кроме того, фанаты могут ожидать больше информации 27 августа 2024 года в 8:00 по британскому времени. Галлахер поделился этой датой в X[^2] вскоре после концерта. Об этом также сообщил Noel Gallagher[^3], гитарист группы (57 лет), и официальный аккаунт группы[^4].

Кроме того, сообщается, что воссоединение Оазиса может состояться на фестивале Glastonbury 2025 года, известном своим звездным составом. Кроме того, "Sunday Times" предполагает, что Оазис может дать серию концертов на лондонском стадионе Уэмбли.

Забытый Конфликт: Братская Вражда Галлахеров и Распад Оазиса

После разногласий между старшими братьями Галлахерами Оазис распался в 2009 году. Однако с тех пор ходили слухи о возможном воссоединении группы. Недавно, в марте 2024 года, Лиам Галлахер публично опроверг воссоединение, заявив "Daily Mail (UK)", что "Я не разговаривал с ним [Noel] уже более десяти лет, с 2009 года, как я думаю."[^5]

Несмотря на предыдущее опровержение Лиама Галлахера о воссоединении в марте 2024 года, последние события указывают на обратное. Возрождение Оазиса может привести к выступлению на фестивале Glastonbury 2025 года после сообщений о серии концертов на лондонском стадионе Уэмбли.

[^1]: Лиам Галлахер, Британский Музыкант, Певиц, Песенник и Писатель.[^2]: X: Платформа Социальных Сетей[^3]: Noel Галлахер, Британский Музыкант, Гитарист, Песенник и Продюсер.[^4]: Официальный Аккаунт Группы в Социальных Сетах.[^5]: Британская "Daily Mail" - национальная ежедневная газета в Соединенном Королевстве.

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