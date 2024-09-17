Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Существуют слухи о том, что Майли Сайрус якобы употребляла наркотики во время сотрудничества с Бруно Марсом.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Существует претензия, что элементы популярной песни Мiley Cyrus 'Flowers' могли быть почерпнуты из...
Существует претензия, что элементы популярной песни Мiley Cyrus 'Flowers' могли быть почерпнуты из работы другого музыканта.

Существуют слухи о том, что Майли Сайрус якобы употребляла наркотики во время сотрудничества с Бруно Марсом.

В прошлом году Мiley Cyrus добилась огромного летнего хита с "Flowers", но недавно ей предъявили обвинения в плагиате. Компания, владеющая правами на песню Bruno Mars "When I Was Your Man", подала в суд на возмещение ущерба, утверждая, что "Flowers" скопировала существенные музыкальные элементы.

Кyrus выпустила "Flowers" как хит-песню в начале 2023 года, очевидно, адресованную своему бывшему мужу, актеру Liam Hemsworth. Однако теперь она обвиняется в нарушении авторских прав своим коллегой по музыкальной индустрии, Bruno Mars.

По данным TMZ, компания Tempo Music Investments утверждает, что "Flowers" имеет несколько музыкальных сходств с балладой Mars 2012 года "When I Was Your Man". Инвестиционная компания заявляет, что владеет частью авторских прав на песню и считает, что припев, гармония, мелодия, прогрессии аккордов и тексты "Flowers" были "специально" взяты из трека Mars. Согласно иску, "Комбинация и многочисленные сходства между двумя записями оставляют несомненным, что 'Flowers' не существовало бы без 'When I Was Your Man'".

Требования о возмещении ущерба

Tempo Music Investments требует неопределенные компенсации. Они также хотят, чтобы "Flowers" была удалена со всех версий альбома Cyrus 2023 года "Endless Summer Vacation" и чтобы певицу запретили исполнять песню снова.

Обе песни были успешными для своих артистов, достигнув первого места в чарте Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение" на 56-й церемонии вручения наград в 2014 году, в то время как "Flowers" была еще более успешной. Песня получила премию "Грэмми" за "Песню года", отмечая авторов песни, и "Лучшее поп-исполнение", за которую Mars уже был номинирован. "Flowers" также была номинирована на "Песню года", но не выиграла.

Несмотря на продолжающийся судебный спор, Miley Cyrus продолжает выражать свои чувства через музыку, ♪ Я не буду лгать ♪, как она часто делает в своих песнях. В то же время обвинения в плагиате против ее песни "Flowers" продолжают влиять на ее музыкальную карьеру.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Билли Айлиш и её брат Финнеас О'Коннелл продвигают Камалу Харрис и призывают свою аудиторию...
Общество

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш.

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш. Билли Айлиш и её музыкант-брат Финнеас О'Коннелл, имеющие огромную армию поклонников, призвали своих последователей проголосовать за Камалу Харрис на предстоящих выборах в США. Брат и сестра поделились своими причинами выбора в посте в Instagram и TikTok. "Мы поддерживаем Камалу

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Си Пeficnb, известный как Дідді, признав себе невинним
Общество

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат.

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат. Обвинения против американского хип-хоп магната Сэма "Дидди" Комбса крайне серьезны. 54-летнего Комбса обвиняют в создании преступной синдикаты и сексуальной эксплуатации женщин в течение многих лет. Обвинительное заключение против него обширно. Недавно арестованный Комбс подозревается в жестоком обращении,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Дублине, Гарри и Меган демонстрируют органическую связь.
Общество

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри.

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри. Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания из-за спорных фотографических практик. Недавний инцидент связан со снимком, опубликованным Букингемским дворцом 15 сентября, в честь 40-летия принца Гарри. Фотография, на которой Гарри смеётся во время поездки в Дублин в 2018 году с его

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Прокуратура предъявила обширное обвинение Сыну загара (Sean 'Diddy' Combs) во вторник, обвиняя его...
Общество

Проверьте обвинения против Шона "Папочка" или просто "Дидди" Комбс.

Американский миллиардер и продюсер музыки Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, обвинен в сговоре с целью совершения рейдерства и торговли людьми.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно