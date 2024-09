Существуют слухи о том, что Майли Сайрус якобы употребляла наркотики во время сотрудничества с Бруно Марсом.

В прошлом году Мiley Cyrus добилась огромного летнего хита с "Flowers", но недавно ей предъявили обвинения в плагиате. Компания, владеющая правами на песню Bruno Mars "When I Was Your Man", подала в суд на возмещение ущерба, утверждая, что "Flowers" скопировала существенные музыкальные элементы.

Кyrus выпустила "Flowers" как хит-песню в начале 2023 года, очевидно, адресованную своему бывшему мужу, актеру Liam Hemsworth. Однако теперь она обвиняется в нарушении авторских прав своим коллегой по музыкальной индустрии, Bruno Mars.

По данным TMZ, компания Tempo Music Investments утверждает, что "Flowers" имеет несколько музыкальных сходств с балладой Mars 2012 года "When I Was Your Man". Инвестиционная компания заявляет, что владеет частью авторских прав на песню и считает, что припев, гармония, мелодия, прогрессии аккордов и тексты "Flowers" были "специально" взяты из трека Mars. Согласно иску, "Комбинация и многочисленные сходства между двумя записями оставляют несомненным, что 'Flowers' не существовало бы без 'When I Was Your Man'".

Требования о возмещении ущерба

Tempo Music Investments требует неопределенные компенсации. Они также хотят, чтобы "Flowers" была удалена со всех версий альбома Cyrus 2023 года "Endless Summer Vacation" и чтобы певицу запретили исполнять песню снова.

Обе песни были успешными для своих артистов, достигнув первого места в чарте Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение" на 56-й церемонии вручения наград в 2014 году, в то время как "Flowers" была еще более успешной. Песня получила премию "Грэмми" за "Песню года", отмечая авторов песни, и "Лучшее поп-исполнение", за которую Mars уже был номинирован. "Flowers" также была номинирована на "Песню года", но не выиграла.

Несмотря на продолжающийся судебный спор, Miley Cyrus продолжает выражать свои чувства через музыку, ♪ Я не буду лгать ♪, как она часто делает в своих песнях. В то же время обвинения в плагиате против ее песни "Flowers" продолжают влиять на ее музыкальную карьеру.

Читайте также: