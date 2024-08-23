- Существует всего три основных категории мужчин; определите свою классификацию.

Исследователи из Канады опубликовали в летом 2023 года исследование, посвященное тому, как мужчины воспринимают отношения. В ходе исследования были выявлены три основных типа маскулинности, которые влияют на то, как мужчины воспринимают интимные отношения. Исследование, возглавляемое ученым из Университета Британской Колумбии, основывалось на глубоких интервью с 92 гетеросексуальными мужчинами в возрасте от 19 до 43 лет, представляющими разные культурные backgrounds. Исследование выявило три постоянных паттерна, ограничивающих возможности женщин этими тремя моделями.

Традиционалисты: Мужчины, придерживающиеся традиционных гендерных ролей, видящие себя в качестве поставщиков и защитников в своих отношениях.

Эгалитарцы: Мужчины, стремящиеся к сбалансированному партнерству. Они придают значение справедливости и равномерно распределяют задачи и ответственность.

Модернисты: Мужчины, выступающие за гендерное равенство в своем партнерстве, участвуя в дискуссиях со своим партнером, чтобы равномерно распределить задачи и ответственность.

Давайте углубимся в эти три типа. У традиционалистов доминируют консервативные ценности, напоминающие 1950-е годы. Мужчины имеют четко очерченные роли, но ожидают, что женщины также будут придерживаться традиционных ролей. Один мужчина из этой группы поделился своей точкой зрения: "Она занимается домашней работой... Я занимаюсь мужскими задачами, такими как мытье машины и редкое хождение по магазинам и ремонт дома". Он описал себя как benevolent patriarch: "Мужчина берет на себя руководящую роль в семье... он гарантирует, что отношения остаются справедливыми".

С другой стороны, эгалитарцы часто вынуждены идти на компромиссы. Идеальная ситуация кажется хорошо организованной таблицей Excel по разделу обязанностей. Как сказал один эгалитарий: "У нас были конфликты, когда моя партнерша чувствовала, что готовит больше, чем я, что было правдой. Мы разрешили это, спланировав приемы пищи заранее. Если она готовит три дня, я буду готовить три дня. С структурированным планом мы более равномерно распределили ответственность".

Подход модерниста, согласно Джастину, требует умственного усилия. "Быть приверженным равноправным отношениям означает самоанализ, изучение общественных норм и понимание своих личных желаний и желаний своего партнера. Это требует постоянной эмоциональной самооценки, чтобы создать сбалансированное, безопасное и открытое отношение, которое ценит уязвимость и способствует интимности".

Изучение реальности отношений

Этот проект является частью продолжающегося исследовательской программы по здоровью мужчин, изучающей связь между маскулинностью и психическим здоровьем у мужчин. Исследование имело целью понять, как различные типы маскулинности влияют на отношения мужчин и их психическое здоровье. Результаты показали, что эти типы маскулинности связаны с и преимуществами, и трудностями. Это исследование является частью более широкого контекста – с 1980-х годов гендерные роли, идентичности и отношения изменились существенно. Однако отсутствует исследование того, как эти изменения влияют на отношения в реальной жизни.

По словам доктора Олиффа, это менее известная сторона того, как молодые мужчины строят партнерства в частном порядке. Более широкой целью этого исследовательского проекта является предоставление руководства для более здоровых отношений, в конечном итоге способствуя психическому благополучию мужчин, их партнеров и их семей. Мужчины, активно участвующие в гендерном равенстве и социальной справедливости, достигают лучшего психического здоровья. С другой стороны, мужчины, которые ставят под сомнение современные идеалы равенства, могут столкнуться с изоляцией или негативом, что может повлиять на их психическое здоровье. Интервью также выявили другие незначительные проблемы: даже мужчины, теоретически поддерживающие гендерное равенство, испытывают трудности с равномерным распределением домашних задач.

Источник: Социальная медицина

Это революционное исследование было проведено командой в Университете Британской Колумбии и опубликовано в престижном журнале "Социальная медицина". Исследование Университета Британской Колумбии имело целью изучить влияние различных типов маскулинности на отношения мужчин и их психическое здоровье.

Это исследование, возглавляемое доктором Олиффом из Университета Британской Колумбии, является частью обширной программы, посвященной здоровью мужчин, проливающей свет на то, как традиционные убеждения и современные взгляды на маскулинность формируют интимные отношения и психическое благополучие.

Читайте также: