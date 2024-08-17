- Существует только три основных категории мужчин; определить свою принадлежность.

Исследование восприятия мужчин в отношении отношений: канадское исследование

В летнюю пору 2023 года было проведено исследование, посвященное восприятию мужчин в отношении их отношений, которое провели канадские ученые. В ходе исследования были выявлены три основных типа маскулинности, влияющих на то, как мужчины воспринимают интимные отношения. Доктор Джон Доу, возглавлявший исследование, из Университета Британской Колумбии, проанализировал интервью с 92 гетеросексуальными мужчинами в возрасте от 19 до 43 лет, представляющими разные культурные backgrounds. В результате выделились три четко обозначенные категории, которые, как оказалось, ограничивают женщин в отношениях этими моделями.

Традиционалисты: Мужчины твердо придерживаются традиционных половых ролей, воспринимая себя как поставщиков и защитников в своих отношениях.

Равноправники: Мужчины, которые придают значение равноправным партнерствам, ценя обоюдную отдачу.

Адвокаты: Мужчины, которые активно продвигают гендерное равенство в своих отношениях посредством открытого общения для определения ролей.

Чтобы лучше понять эти концепции визуально, давайте рассмотрим некоторые отрывки. Традиционалисты кажутся укорененными в 1950-х годах, когда мужчины четко представляют себе свои роли и ожидают, что женщины будут соответствовать традиционным нормам. "Обычно она занимается домашними делами... а я занимаюсь мужскими делами, такими как мытье машины и украшение дома", - сказал один мужчина, считая себя справедливым патриархом: "Мужчина является главой семьи... он несет ответственность за поддержание равновесия в отношениях".

Равноправники часто нуждаются в переговорах о компромиссах. Распределение обязанностей, кажется, следует организованному подходу, как продемонстрировал один мужчина: "Были споры, так как моя партнерша чувствовала, что она готовит чаще, чем я, что было правдой. Мы разрешили это, запланировав приготовление пищи заранее. Если она готовит три дня, я готовлю три дня. Я считаю, что строгий график помогает равномерно распределить задачи".

Адвокаты требуют значительных умственных усилий, по словам Джастина: "Создание равноправных отношений требует работы. Это требует самопознания, отражения нашего общества, самосознания личных желаний и желаний партнера, и значительного эмоционального самосознания, чтобы построить отношения, которые были бы справедливыми, безопасными, способствующими уязвимости и интимности".

Изучение реальности отношений

Это исследование является частью продолжающейся программы исследований здоровья мужчин, изучающей связь маскулинности и психического здоровья среди мужчин. "Мы хотели понять, как различные формы маскулинности влияют на отношения мужчин и их психическое здоровье. Мы обнаружили, что эти типы мужчин имеют как положительные, так и отрицательные эффекты. Это всего лишь часть более широкой картины. С 1980-х годов роли, идентичности и отношения полов претерпели значительные изменения. Дискурс широко распространен, но исследований о том, как эти изменения проявляются в отношениях, не хватает".

По словам доктора Олиффа, понимание того, как молодые мужчины теперь строят партнерства в своей личной жизни, остается загадкой. Эта исследовательская работа направлена на установление руководящих принципов, способствующих более здоровым отношениям и вносящих вклад в благополучие мужчин, их партнеров и семей. Мужчины, поддерживающие гендерное равенство и продвигающие социальную справедливость, как правило, испытывают лучшее психическое здоровье. Мужчины, которые оспаривают современные идеи о гендерном равенстве, могут столкнуться с критикой или изоляцией, что потенциально может повлиять на их психическое здоровье. Интервью также выявили некоторые небольшие расхождения: даже мужчины, теоретически продвигающие равенство, испытывают трудности с равным распределением домашних задач 50 на 50.

Источник: Социальная медицина

Это канадское исследование подчеркивает важность того, где вы живете, так как восприятие мужчин в отношении отношений в Канаде значительно влияет на их психическое здоровье. Более того, исследование, проведенное в Канаде, показывает, что хотя некоторые мужчины, независимо от их восприятия, могут испытывать трудности с равным распределением домашних задач, они все же признают важность гендерного равенства в своих отношениях.

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