Существует информация о насильственно вывезенных афганцах.

В ранние утренние часы Германия депортировала 28 правонарушителей в Афганистан. Этот шаг стал первой депортацией в страну после захвата талибами в 2021 году. Однако кто эти преступники и какие проступки они совершили? Мужчины были признаны виновными в правонарушениях, таких как изнасилование, тяжкие телесные повреждения, покушение на убийство и наркопреступления. Вот что было публично объявлено:

Гессен депортировал шестерых правонарушителей. "Обоснованно и необходимо депортировать преступников и опасных лиц в Афганистан", - заявил министр-президент Гессена Борис Рейн.

Баден-Вюртемберг выдворил пятерых "тяжелых правонарушителей", как объяснил государственный секретарь по миграции Сигизмунд Лорек. Один из них совершил изнасилование 14-летней девочки в районе Ульм вместе с тремя другими правонарушителями. Среди депортированных были "тяжелые правонарушители, осужденные за покушение на убийство", и "рецидивист, неоднократно судимый более 160 раз".

Нижняя Саксония также депортировала пятерых мужчин. Им было от 20 до 30 лет, и они были депортированы либо прямо из тюрьмы, либо из свободы, сообщила министр внутренних дел Даниела Бехрен. Их преступления включали убийство, изнасилование, тяжкие телесные повреждения, жестокое обращение с уязвимыми, мошенничество и кражу.

Бавария депортировала троих мужчин. Двое из них были сексуальными правонарушителями, объявил министр внутренних дел Йоахим Геррманн. Третий нарушил наркотические законы. Все трое были осуждены и им было 27, 29 и 30 лет.

Саксония-Анхальт отправила на рейс в Кабул двоих сексуальных правонарушителей, сообщило правительство земли. Один был приговорен к многолетнему сроку в исправительном учреждении для несовершеннолетних за два изнасилования. "Второго человека осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетними; в настоящее время против него ведутся расследования по обвинению в изнасиловании и поставке наркотиков несовершеннолетним".

Берлин также отправил двоих правонарушителей на рейс депортации. Оба были серьезными правонарушителями, один был приговорен за неоднократное нанесение телесных повреждений, а другой за изнасилование, сообщил сенатор внутренних дел Ирис Шпрангер.

Тюрингия депортировала 25-летнего мужчину, который приехал в Германию несовершеннолетним в ноябре 2015 года. В 2018 году он был приговорен к 13 месяцам в исправительном учреждении для несовершеннолетних за тяжкие телесные повреждения. В 2021 году он получил общий срок тюремного заключения 24 месяца за тяжкие телесные повреждения, вооруженное ограбление и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Он был в тюрьме с февраля 2021 года по март 2024 года и снова появился в судебной системе после своего освобождения.

Мужчины, депортированные из Нижней Саксонии за изнасилование, совершили жестокие преступления против своих жертв. К сожалению, один из individuals, депортированных из Саксонии-Анхальт, был осужден за несколько изнасилований.

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