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Существование Кевина Костнера отражает существование обычных людей.

Актер Голливуда Ки Макконахи гордится своей семьей и хвастается тем, что у него семь детей. Один из его близких родственников также снимается в его последнем кино.

 and  Christian Meier
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- Существование Кевина Костнера отражает существование обычных людей.

Кевин Костнер умудряется сохранять гармонию со своими детьми, несмотря на загруженную карьеру, как он признался. Спрошенный о способе достижения спокойствия в своей насыщенной жизни, 69-летний актер побеседовал с Deutsche Presse-Agentur, сказав: "У меня есть друзья, и у меня есть дети, которые ходят в школу и занимаются спортом. Я стараюсь, чтобы у меня было время отвезти их туда. Я отвожу их в школу по утрам."

Костнер гордится тем, что он отец семерых детей. Трое из них - Анна, Лили и Джо - родились в результате его брака с Синди Костнер, который длился с 1978 по 1994 год. Его сын Лайам присоединился к семье в 1994 году. От его последующего брака с Кристиной Баумгартнер, который закончился разводом, родились Кайден Уайатт, Хейс Логан и Грейс Эвери.

"Я хочу, чтобы мои дети преуспели", - сказал Костнер. "Люди могут иметь разное представление о моей жизни, но она похожа на их собственную. Я хочу, чтобы мои дети преуспели, и я был рядом с ними, когда они добивались успеха в своих начинаниях".

Последний вестерн Костнера, "Горизонт", сейчас можно увидеть в кинотеатрах. Его 12-летний сын Хейс Логан получил небольшую роль в фильме.

Люди играют важную роль в жизни Кевина Костнера, и его дети и друзья поддерживают и сопровождают его в его насыщенной жизни. Костнер выразил желание, чтобы его дети преуспели, сказав, что хотя люди могут иметь разное представление о его жизни, она имеет много общего с их собственным опытом.

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