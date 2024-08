- Существо, идентифицированное как птичий паук, погруженное в желатин и коровью мочу в рамках джунглейского астрологического ритуала.

После провального результата вчерашнего теста, пятеро обитателей джунглей набрали шесть баллов в испытании, полным отвратительных блюд, на летнем шоу RTL. Бывший футболист Торстен Легат (55) героически съел четверть литра коровьей мочи, актер Эрик Штехфест (35) не побоялся попробовать мозг куду, а эмигрант "Прощай, Германия" Дэнни Бюхнер (46) мужественно съел ферментированную дыню, замоченную в вонючем тофу и соке рвоты.

Несмотря на впечатляющее выступление - два балла за каждый отвратительный деликатес - настроение было далек от радостного: актриса и модель Джулия Зигель (49) и звезда реалити-шоу Джиджи Бирофио (25) с трудом закончили свои обеды вовремя. Бирофио получила на ужин птицу-спайдера в желе, которую она съела, кроме "одной ноги" (слова Бирофио). Джулия Зигель нашла мужское сердце антилопы слишком сухим. В наказание, один из них скоро покинет джунгли - звезды узнают, кто в следующем эпизоде.

На "Миллионере" они, скорее всего, не прошли бы далеко

Тест был не единственным испытанием для ветеранов джунглей. Легат и участница "Холостяка" Георгина Фleur были отправлены на поиски сокровищ, где им нужно было сопоставить фотографии с правильными ответами. Перед фотоконкурсом Фleur заявила, что часто смотрит "Миллионера" и почти всегда знает ответы.

Были сомнения в вопросе "Где восходит солнце?". Два охотника за сокровищами ошиблись в романе Толкиена (ответ: "Властелин колец"). Они также не смогли идентифицировать годовщину, отмечаемую после 30 лет брака - Легат якобы женат 28 лет, но не помнил, какую годовщину он праздновал три года назад (Легат: бронзовая) или ту, которую, по-видимому, будет праздновать в ближайшее время. Фleur ошиблась с золотой годовщиной.

Несмотря на эти пробелы в знаниях, пара ответила достаточно правильных вопросов и унесла домой сундук. Так как вся группа правильно ответила на вопрос о количестве углов знака "Стоп", они поделили три булочки среди голодных звезд.

Конфликт из-за риса

Однако tensions arose between Georgina Fleur, Giulia Siegel, and reality TV star Elena Miras (32) over Miras' cooking skills. She cooked rice that the other two didn't like, which Miras did not take well, leading to a heated argument. Fleur became so agitated that one of her insults had to be censored. Whether this feud plays a role in Siegel's elimination remains to be seen in the next episode. The decision on who has to leave – Siegel or Birofio – is uncertain.

Этот специальный сезон "Я знаменитость" отмечает 20-летие шоу, впервые вышедшего в эфир в 2004 году. Это своего рода воссоединение: "легенды", как их называет RTL, раньше собирались вокруг костра.

