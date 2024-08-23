Существенный вклад в BSW, способствующий финансированию Кухнерта на равных условиях

Недавно созданная партия BSW, имеющая скромное количество членов, готова оказать существенное влияние на предстоящих выборах в восточных землях Германии, как утверждает генеральный секретарь СДПГKevin Kühnert. Он выражает обеспокоенность возможным распространением этой модели и призывает к пересмотру политики финансирования.

Кюhnert выразил свои опасения, сказав: "Здесь есть пустота, требующая обсуждения". В Германии партии могут быть созданы без членских взносов, но с существенными пожертвованиями, что является привычным для BSW.

BSW получила существенное пожертвование в размере около четырех миллионов евро от частного лица в середине марта, что является крупнейшим пожертвованием в 2023 году на данный момент. Ранее тот же человек пожертвовал 990 000 евро BSW в январе. Третье пожертвование также поступило от ассоциации под названием BSW, в размере около 80 000 евро. Общая сумма этих трех пожертвований превысила пять миллионов евро, что является самым большим финансовым успехом BSW. Самое большое пожертвование партии, помимо BSW, было сделано ХДС, в размере 300 000 евро от одного спонсора в Берлине.

Кюhnert заявил, что BSW является "продуктом" без членской базы, но поддерживаемым небольшим количеством финансовых покровителей. Он предостерег: "Если тираны мира поймут, что можно построить картонную партию в крупнейшем члене Европейского союза с помощью нескольких миллионов, мы можем столкнуться с ситуацией, которая серьезно угрожает нашей либеральной демократии".

Как сообщает "Der Spiegel", на июнь BSW имело около 650 членов по всей Германии. Тем не менее, молодой партии уже удалось добиться значительного признания в опросах, особенно в восточных землях Германии, где выборы должны состояться в течение недели. В Саксонии и Тюрингии BSW показывает результаты в двузначных цифрах. В Тюрингии партия даже видит возможность занять пост министра-президента, который недавно предложил третий партийный лидер Sahra Wagenknecht саксонскому министру-президенту Michael Kretschmer.

Генеральный секретарь СДПГ Kevin Kühnert ставит под сомнение устойчивость модели Комиссии, так как партия BSW, с ее существенными пожертвованиями, может стать прецедентом для других партий. Кюhnert подчеркивает, что это может создать серьезную проблему для либеральной демократии в Германии, если иностранные entities увидят возможность создать партию с помощью нескольких миллионов евро.

Читайте также: