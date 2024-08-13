- Супружеский спор: женщина (84) и мужчина (82) серьезно ранены

В Кёльне в результате внутрисемейной ссоры 82-летний мужчина и его 84-летняя жена получили серьезные травмы. Соседи якобы слышали крики о помощи из квартиры пары вскоре после 7:30 и вызвали экстренные службы, согласно данным полиции и прокуратуры Кёльна.

Оба были сразу же прооперированы в больницах. 84-летняя женщина в настоящее время находится в критическом состоянии. Мужчину арестовали в больнице. Предварительные расследования показывают, что мужчина нанес своей жене множественные ножевые ранения в верхнюю часть тела.

Однако мужчина также имеет порезы. Оба обвиняли друг друга в начале нападения. Расследование взял на себя отдел по расследованию убийств.

После операции внутрисемейная ссора пары стала фокусом расследования. Несмотря на их обвинения, оба мужчина и женщина сейчас подозреваются в своей роли в семейной ссоре, которая привела к их травмам.

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