- Супруги-домашницы, очевидно, начинают свой послесвадебный отпуск раньше.

В конце июля 2022 года Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) официально поженились, но их романтическое путешествие не продлилось долго. Согласно последним новостям от американских СМИ, Лопес подала на развод 20 августа, указав датой расторжения брака 26 апреля 2024 года. Неизвестные источники намекают на то, что пара уже сталкивалась с проблемами во время своего медового месяца.

Тихие моменты во время медового месяца

После своей свадебной церемонии в Лас-Вегасе в июле 2022 года и более масштабной церемонии в Джорджии в августе Лопес и Аффлек провели свой медовый месяц на озере Комо в Италии, как запечатлели папарацци. Однако эта поездка, похоже, омрачила настроение известной актрисы. Источники сообщают, что актер был не в восторге от постоянных вспышек фотокамер папарацци. Несмотря на то, что Лопес является всемирно признанной суперзвездой, а Аффлек - известной личностью в Голливуде, он, кажется, был застигнут врасплох такой вниманием.

Когда они были свободны от пристального внимания камер, якобы между ними почти не было разговоров, что должно было быть самым счастливым периодом их жизни. Он якобы сообщил ей, что стал новым человеком, но его чувства, похоже, не продлились долго. После их страстного воссоединения в 2021 году другой источник сообщает, что Аффлек жаждал большей уединенности. Он якобы боролся с высоким профилем своей жены.

Аффлек и Лопес впервые встретились в начале 2000-х годов и стали одной из самых известных пар Голливуда, получив название "Беннифер". Считается, что постоянное внимание СМИ сыграло свою роль в их расставании в 2004 году после расторжения помолвки. После других отношений и браков их любовь вспыхнула вновь в 2021 году.

Постоянное внимание папарацци во время их медового месяца, похоже, способствовало тихим моментам между Лопес и Аффлек, делая то, что должно было быть счастливым периодом их жизни, совсем не таким. Похоже, что проблема постоянного внимания СМИ напрягла их отношения, так как Аффлек жаждал большей уединенности.

Несмотря на то, что Аффлек заявил о своем преображении и стал новым человеком, его отношение к высокому профилю Лопес не продлилось долго, что, якобы, привело к тихим моментам во время их медового месяца.

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