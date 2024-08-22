Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПроблема

Супруги-домашницы, очевидно, начинают свой послесвадебный отпуск раньше.

Союз Дженнифер Лопес и Бена Аффлека столкнулся с трудностями. По слухам, проблемы возникли во время их медового месяца.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, держась за руки, в Нью-Йорке в марте 2024 года.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, держась за руки, в Нью-Йорке в марте 2024 года.

- Супруги-домашницы, очевидно, начинают свой послесвадебный отпуск раньше.

В конце июля 2022 года Дженнифер Лопес (55) и Бен Аффлек (52) официально поженились, но их романтическое путешествие не продлилось долго. Согласно последним новостям от американских СМИ, Лопес подала на развод 20 августа, указав датой расторжения брака 26 апреля 2024 года. Неизвестные источники намекают на то, что пара уже сталкивалась с проблемами во время своего медового месяца.

Тихие моменты во время медового месяца

После своей свадебной церемонии в Лас-Вегасе в июле 2022 года и более масштабной церемонии в Джорджии в августе Лопес и Аффлек провели свой медовый месяц на озере Комо в Италии, как запечатлели папарацци. Однако эта поездка, похоже, омрачила настроение известной актрисы. Источники сообщают, что актер был не в восторге от постоянных вспышек фотокамер папарацци. Несмотря на то, что Лопес является всемирно признанной суперзвездой, а Аффлек - известной личностью в Голливуде, он, кажется, был застигнут врасплох такой вниманием.

Когда они были свободны от пристального внимания камер, якобы между ними почти не было разговоров, что должно было быть самым счастливым периодом их жизни. Он якобы сообщил ей, что стал новым человеком, но его чувства, похоже, не продлились долго. После их страстного воссоединения в 2021 году другой источник сообщает, что Аффлек жаждал большей уединенности. Он якобы боролся с высоким профилем своей жены.

Аффлек и Лопес впервые встретились в начале 2000-х годов и стали одной из самых известных пар Голливуда, получив название "Беннифер". Считается, что постоянное внимание СМИ сыграло свою роль в их расставании в 2004 году после расторжения помолвки. После других отношений и браков их любовь вспыхнула вновь в 2021 году.

Постоянное внимание папарацци во время их медового месяца, похоже, способствовало тихим моментам между Лопес и Аффлек, делая то, что должно было быть счастливым периодом их жизни, совсем не таким. Похоже, что проблема постоянного внимания СМИ напрягла их отношения, так как Аффлек жаждал большей уединенности.

Несмотря на то, что Аффлек заявил о своем преображении и стал новым человеком, его отношение к высокому профилю Лопес не продлилось долго, что, якобы, привело к тихим моментам во время их медового месяца.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене
Общество

Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Можчынская Шторм выступит и будет ведущей на MTV Видео Музыкальных Наградах в середине сентября, имея пять номинаций; Тейлор Свифт возглавляет с десяти?

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
До эфира ее энтузиазм был очень высоким.
Общество

До эфира ее энтузиазм был очень высоким.

В конце концов Гunnel Раквиц почувствовала себя перегруженной и решила удалиться из круга уважаемых людей. Во время беседы она поделилась своими наблюдениями об аутентичности программы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Участие в тропическом отдыхе: Эрик Штехфест и Дэнни Бушо mellem вایان заголовке 'Я – знаменитость:...
Общество

В дикой природе RTL устойчивость к воздействию сокращается - еще одна отправная точка.

Во время середины летнего лагеря взрывчатые эмоциональные напряжения взорвались, оставив пустоту. Джи Ulia Сигель решает не выражать свою жертву ради лагеря. Вскоре становится ясно, что это был разумный выбор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно