Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Супруга заключенного из Калифорнии получила компенсацию в 5,6 миллиона долларов после судебного иска о унизительном обыске тела.

Жена заключенного в Калифорнии вскоре получит компенсацию в размере 5,6 миллионов долларов, так как, по утверждению ее представителей, подверглась сексуальным домогательствам во время личного досмотра при посещении супруга в исправительном учреждении.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Неопределенное изображение, показывающее Кристину и Карлоса Карденас, предоставленное юридической...
Неопределенное изображение, показывающее Кристину и Карлоса Карденас, предоставленное юридической практикой Allred, Maroko & Goldberg.

Супруга заключенного из Калифорнии получила компенсацию в 5,6 миллиона долларов после судебного иска о унизительном обыске тела.

Следуя за четырехчасовой поездкой, чтобы посетить своего супруга в исправительном учреждении в Техачипи 6 сентября 2019 года, Кристина Карденас подверглась серии унизительных процедур со стороны тюремных властей. Это включало в себя обыск на предмет наркотиков и беременности, медицинские сканирования в больнице и еще один обыск наготу мужским врачом, который неподобающим образом нарушил ее права, как указано в иске.

Карденас решила подать в суд на это обращение, стремясь предотвратить подобные нарушения для других.

Сумма урегулирования составила $5,6 миллиона, из которых $3,6 миллиона будет выплачено Департаментом исправительных учреждений Калифорнии, а остальная часть будет покрыта другими ответчиками, такими как два коррекционных офицера, врач и больница Adventist Health Tehachapi Valley.

Тюремные чиновники, основываясь на ордере, проводили обыски, утверждая, что обыск наготу разрешен только в том случае, если рентген обнаружил какой-либо контрабанду в теле Карденас. Однако ни рентген, ни КТ не выявили такого доказательства.

В ходе этого процесса Карденас была в наручниках и подверглась унизительному шествию по учреждению без доступа к воде или туалету большую часть времени. Ей также были выставлены счета за услуги больницы, в результате чего она получила счета на сумму более $5000. Несмотря на то, что в ее вещах или теле не было найдено никакой контрабанды, ей было отказано в посещении мужа.

Один из офицеров сказал ей: "Зачем ты приезжаешь, Кристина? Тебе не обязательно приезжать. Это твой выбор", подразумевая, что право посещать своего мужа, отбывающего срок, не является необходимым.

Адвокат Карденас, Глория Аллред, расценила это заявление офицера как попытку запугать и подорвать право Карденас посещать своего мужа.

Во время предыдущего визита, чтобы выйти замуж за своего мужа, Карденас также подверглась обыску наготу и столкнулась с дополнительными трудностями во время тюремных визитов. Хотя не в такой степени, как инцидент 6 сентября 2019 года, эти трудности сохранялись. Ее муж по-прежнему находится в заключении.

Урегулирование требует от Департамента исправительных учреждений Калифорнии издать памятную записку для своих сотрудников, направленную на защиту прав посетителей, подвергающихся обыску наготу. Это включает в себя обеспечение понимания посетителем ордера, предоставление копии ордера, разъяснение объема ордера и соблюдение его ограничений.

Аллред заявила, что Карденас не единственная, кто столкнулась с таким обращением со стороны тюремных офицеров, и надеется, что это дело поможет защитить права супругов и членов семьи, посещающих своих близких в тюрьме.

Тюрьмы Калифорнии борются с хронической проблемой сексуального насилия и неподобающего поведения. В ответ Министерство юстиции США начало расследование в отношении утверждений о систематическом сексуальном насилии со стороны тюремных офицеров над заключенными-женщинами в двух государственных тюрьмах Калифорнии.

Ранее в этом году федеральное Бюро тюрем объявило о своем решении закрыть женскую тюрьму в Северной Калифорнии, известную как "клуб изнасилований", после расследования Associated Press, выявившего повсеместное сексуальное насилие со стороны тюремных офицеров.

После получения урегулирования в размере $5,6 миллиона Карденас и ее юридическая команда обещают использовать часть средств для покрытия расходов других жертв, столкнувшихся с подобными нарушениями со стороны тюремных властей.

Впоследствии Департамент исправительных учреждений Калифорнии будет обязан распространить памятную записку среди своих сотрудников, подчеркивающую защиту прав посетителей во время обысков наготу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно