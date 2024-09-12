Супруга заключенного из Калифорнии получила компенсацию в 5,6 миллиона долларов после судебного иска о унизительном обыске тела.

Следуя за четырехчасовой поездкой, чтобы посетить своего супруга в исправительном учреждении в Техачипи 6 сентября 2019 года, Кристина Карденас подверглась серии унизительных процедур со стороны тюремных властей. Это включало в себя обыск на предмет наркотиков и беременности, медицинские сканирования в больнице и еще один обыск наготу мужским врачом, который неподобающим образом нарушил ее права, как указано в иске.

Карденас решила подать в суд на это обращение, стремясь предотвратить подобные нарушения для других.

Сумма урегулирования составила $5,6 миллиона, из которых $3,6 миллиона будет выплачено Департаментом исправительных учреждений Калифорнии, а остальная часть будет покрыта другими ответчиками, такими как два коррекционных офицера, врач и больница Adventist Health Tehachapi Valley.

Тюремные чиновники, основываясь на ордере, проводили обыски, утверждая, что обыск наготу разрешен только в том случае, если рентген обнаружил какой-либо контрабанду в теле Карденас. Однако ни рентген, ни КТ не выявили такого доказательства.

В ходе этого процесса Карденас была в наручниках и подверглась унизительному шествию по учреждению без доступа к воде или туалету большую часть времени. Ей также были выставлены счета за услуги больницы, в результате чего она получила счета на сумму более $5000. Несмотря на то, что в ее вещах или теле не было найдено никакой контрабанды, ей было отказано в посещении мужа.

Один из офицеров сказал ей: "Зачем ты приезжаешь, Кристина? Тебе не обязательно приезжать. Это твой выбор", подразумевая, что право посещать своего мужа, отбывающего срок, не является необходимым.

Адвокат Карденас, Глория Аллред, расценила это заявление офицера как попытку запугать и подорвать право Карденас посещать своего мужа.

Во время предыдущего визита, чтобы выйти замуж за своего мужа, Карденас также подверглась обыску наготу и столкнулась с дополнительными трудностями во время тюремных визитов. Хотя не в такой степени, как инцидент 6 сентября 2019 года, эти трудности сохранялись. Ее муж по-прежнему находится в заключении.

Урегулирование требует от Департамента исправительных учреждений Калифорнии издать памятную записку для своих сотрудников, направленную на защиту прав посетителей, подвергающихся обыску наготу. Это включает в себя обеспечение понимания посетителем ордера, предоставление копии ордера, разъяснение объема ордера и соблюдение его ограничений.

Аллред заявила, что Карденас не единственная, кто столкнулась с таким обращением со стороны тюремных офицеров, и надеется, что это дело поможет защитить права супругов и членов семьи, посещающих своих близких в тюрьме.

Тюрьмы Калифорнии борются с хронической проблемой сексуального насилия и неподобающего поведения. В ответ Министерство юстиции США начало расследование в отношении утверждений о систематическом сексуальном насилии со стороны тюремных офицеров над заключенными-женщинами в двух государственных тюрьмах Калифорнии.

Ранее в этом году федеральное Бюро тюрем объявило о своем решении закрыть женскую тюрьму в Северной Калифорнии, известную как "клуб изнасилований", после расследования Associated Press, выявившего повсеместное сексуальное насилие со стороны тюремных офицеров.

После получения урегулирования в размере $5,6 миллиона Карденас и ее юридическая команда обещают использовать часть средств для покрытия расходов других жертв, столкнувшихся с подобными нарушениями со стороны тюремных властей.

Впоследствии Департамент исправительных учреждений Калифорнии будет обязан распространить памятную записку среди своих сотрудников, подчеркивающую защиту прав посетителей во время обысков наготу.

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