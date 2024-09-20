Супруга самого богатого предпринимателя России арестована по обвинению в убийстве после перестрелки в офисе.

Москва— Александр Соколов, бывший супруг самой богатой женщины России, был арестован и обвинен в убийстве в четверг, согласно его адвокатам, после смертельного перестрелки в московском офисе крупнейшего в стране онлайн-ритейлера.

Двое человек погибли в результате инцидента со стрельбой в среду, всего в нескольких метрах от Кремля, в офисе Wildberries. Конфликт, разгоревшийся из-за будущего компании, принял трагический оборот, оставив семерых раненых, в том числе сотрудников полиции.

Астрид и Александр Соколовы официально развелись в июле, но с тех пор находятся в центре публичной феоды после того, как Wildberries объявила о планах слияния с outdoor-рекламным агентством Russ Group в июне.

Астрид основала Wildberries, российский аналог Amazon, в 2004 году. Начав как онлайн-площадка для продажи одежды, она выросла в огромную платформу, предлагающую широкий ассортимент товаров.

Обе стороны обвиняют друг друга в инциденте со стрельбой в среду.

Александр утверждает, что его запланированная встреча в офисе была сорвана сотрудниками, которые первыми открыли огонь. Астрид, однако, заявляет, что Александр и его сообщники пытались захватить офис, отрицая существование какой-либо запланированной встречи.

Адвокаты Александра заявили, что его арест и обвинение в убийстве, а также в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов являются "явным и беспрецедентным нарушением" прав их клиента.

Конфликт вокруг слияния, которое привело к созданию RVB, совместного предприятия под руководством Роберта Мирзояна в качестве CEO, привел к снижению доли Астрид в RVB с 99% в Wildberries до около 65%.

В то время Александр утверждал, что его жену "манipuliruют". Лидер Чечни Рамзан Кадыров, пришедший на помощь Александру, посчитал слияние "грабежом активов".

Астрид решительно отрицает эти обвинения. Кремль подтвердил поддержку Путина слиянию, но заверил, что не вмешивается в его ход.

В эмоциональном видеообращении, опубликованном в Telegram в начале четверга, Астрид сказала: "Александр, что ты делаешь? Как ты посмотришь в глаза своим родителям и нашим детям после этого? Как ситуация могла дойти до такой абсурдности?"

Эта история напоминает 1990-е годы, когда в России были распространены жестокие корпоративные войны за власть после распада Советского Союза.

Международное сообщество выражает озабоченность растущей ситуацией в России, поскольку конфликт между Астрид и Александром Соколовыми продолжает вызывать интерес в Европе и за ее пределами.

Несмотря на беспорядки, Wildberries, российский аналог Amazon, остается значительным игроком на мировом рынке электронной коммерции.

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