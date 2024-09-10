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СпортНовости♪ Джонни Годро ♪

Супруга покойного спортсмена НХЛ объявила о беременности во время мероприятия по случаю его смерти.

Три недели назад трагически скончались известные хоккеисты НХЛ Джонни Гаудро и его брат Мэтью. На похоронах супруга уважаемого хоккеиста сообщила неожиданные новости.

 and  Michael Bootcampf
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Мередит Гадреу вместе с сыном и дочерью произнесла трогательную прощальную речь в память об умершем...
Мередит Гадреу вместе с сыном и дочерью произнесла трогательную прощальную речь в память об умершем супруге, Джоне Гадреу.

- Супруга покойного спортсмена НХЛ объявила о беременности во время мероприятия по случаю его смерти.

Мeredith Gaudreau, жена покойного звезды НХЛ Джона Гаудреа, говорила почти полчаса на его memorial service в понедельник. "Джон и я провели замечательные шесть месяцев в качестве семьи из четырех человек. Это были лучшие шесть месяцев моей жизни", - поделилась она. У нее было трогательное воспоминание об этом периоде. "Мы стали семьей из пяти человек. Я была на девятом неделе беременности нашим третьим ребенком".

У Джона и Мередит Гаудреу уже были двухлетняя дочь и сын, которому было всего несколько месяцев. Беременность стала "полной неожиданностью" для обоих, призналась Мередит. Джон был "в восторге" и сразу же обнял и поцеловал ее.

Трагический инцидент унес жизни Джона Гаудреа и его брата

31-летний американский хоккеист Джонни Гаудреу и его брат на два года младше, Мэтью, попали в трагический инцидент в Нью-Джерси 29 августа. Они катались на велосипедах, когда их сбил автомобиль, что привело к их преждевременной кончине. Водитель подозревается в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Они собирались присутствовать на свадьбе своей сестры на следующий день.

Мэтью также должен был стать отцом впервые. Его жена, Мэдисон Гаудреу, объявила об этом новости в Instagram в июне.

Памятная служба братьев состоялась в понедельник с большим количеством присутствующих. Кроме членов семьи, присутствовали профессионалы и комиссар НХЛ Гэри Беттман на церемонии вблизи американского города Пенсильвании.

Джонни получил прозвище "Джонни Хоккей" и играл за "Калгари Флэймз" девять сезонов, прежде чем присоединиться к "Коламбус Блю Джекетс" на свой третий сезон. Он набрал 642 очка в 644 играх. На недавнем чемпионате мира в Чехии он забил гол, который вывел американскую команду вперед 3:0 в их победе 6:1 над Германией.

На memorial service братьев трогательный момент произошел, когда Мередит исполнила трогательную дань Джону, спев "— ♪ Джонни Гаудреа ♪" - песню, которая имела для них особое значение.

Узнав о скором отцовстве Мэтью, Джон выразил свой восторг, часто напевая "— ♪ Джонни Гаудреа ♪" в качестве знака своей радости и предвкушения.

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