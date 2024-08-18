- Супруга погибла в аварии на А96 и муж получил серьезные ранения.

К сожалению, инцидент на автостраде А96 близ Хольцгунца в Швабии привел к гибели 56-летней женщины. 61-летний водитель получил серьезные травмы, сообщает полиция. Он направлялся в Линдау, когда по пока неизвестным причинам его автомобиль съехал с дороги перед площадкой для отдыха Бургаккер-Норд в районе Нижняя Альгау.

Автомобиль, как сообщает полиция, въехал в зону откоса, проехал через подземный переход и столкнулся лоб в лоб с противоположным откосом. Тяжело поврежденный автомобиль в итоге остановился на близлежащей сельской дороге. Оба - водитель и его жена - смогли выбраться из обломков и позвать на помощь.

Однако состояние 56-летней женщины резко ухудшилось после прибытия экстренных служб. Ей потребовалась реанимация на месте, но, к сожалению, она скончалась от тяжелых внутренних травм. Ее мужу была оказана помощь и он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Собака, также находившаяся в автомобиле, была направлена в ветеринарную клинику и временно размещена в приюте для животных. Прокуратура направила эксперта на место происшествия.

Экстренные службы связались с местным отделением полиции, чтобы сообщить об аварии. Из-за серьезности травм 61-летнего мужчины было начато тщательное расследование полицией.

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