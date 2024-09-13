Супруга обвиняется в расчленении модели с помощью блендера

Вблизи Базеля 41-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве своей жены и избавлении от тела жертвы шокирующим образом, как сообщает швейцарский таблоид "20 Minutes". Безжизненное тело финалистки конкурса "Мисс Швейцария" и успешного предпринимателя было найдено в их общем доме в Бинингене, Швейцария, в середине февраля. Полиция задержала мужа по подозрению в жестоком преступлении.

Сначала мужчина заявил, что нашел безжизненное тело своей жены и в панике расчленил его. Однако в марте мужчина признался в убийстве 38-летней женщины, заявив, что она неожиданно набросилась на него с ножом во время, казалось бы, приятной беседы. Он затем подробно описал, как он либо задушил, либо убил ее.

Однако отчет о вскрытии предлагает другую историю. Согласно газете, мужчина использовал пилу по металлу и садовые кусачки для разделки тела и впоследствии использовал едкую химию для его растворения, а также использовал промышленный погружной блендер. Отчет предполагает, что действия были спланированы и тщательно продуманы.

Кроме того, якобы виновник имел историю насилия по отношению к своей жене, с которой он воспитывал двоих детей, и к предыдущей партнерше. Газета сообщает, что она собиралась его покинуть, и были фотографии из предыдущего года, на которых видны видимые травмы на ее шее.

41-летний мужчина якобы неоднократно пытался безуспешно добиться своего освобождения из-под стражи. Федеральный суд, в свою очередь, отклонил его ходатайство об отмене этого решения, что привело к раскрытию подробностей жестокого преступления. Прокурор пока официально не предъявил обвинение мужчине, который остается под стражей.

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с жестоким убийством в Швейцарии, подчеркнув важность защиты прав женщин. Данный случай привлек внимание за пределами Швейцарии, подняв вопросы о домашнем насилии в Европейском Союзе.

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