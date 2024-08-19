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Супруга медсестры обвиняется в покушении на убийство

Встретившись с дегильтирующей деменцией мужа и своими трудностями с преодолением, женщину якобы считали, что она обдумывала уход из жизни обоих. Авторитеты расценивают это как попытку убийства.

 and  Viktoriya Miller
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Обвинениеподразумевает, что жизньмужадолжнабытьпрекращенаиз-занепереносимойотгрузойуходуженой.
Обвинениеподразумевает, что жизньмужадолжнабытьпрекращенаиз-занепереносимойотгрузойуходуженой.

- Супруга медсестры обвиняется в покушении на убийство

Женщина 63 лет в настоящее время находится на суде в районном суде Ханау по обвинению в якобы попытке убийства своего мужа, страдающего деменцией. Обвинение утверждает, что ее действия были преднамеренными, что считается отягчающим обстоятельством в делах о убийстве.

Согласно обвинительному заключению, дама испытывала трудности с уходом за своим тяжело больным мужем, что якобы побудило ее спланировать его смерть в августе 2023 года в Грюндау, районе Майн-Кинциг. Она обвиняется в растирании 20 таблеток психиатрических препаратов и растворении их в воде, которую она дала выпить 79-летнему мужчине. Доза была потенциально смертельной.

Затем, как утверждается, она выпила жидкость сама и легла спать рядом с 79-летним мужчиной. Пара была найдена без сознания родственниками. К счастью, обоих удалось спасти в больнице.

На початку суда защита описала инцидент как трагический случай. 63-летняя женщина якобы почувствовала себя перегруженной растущими трудностями ухода за ним. Позже было обнаружено письмо от нее, в котором она выражала свое разочарование тем, что ее просьбы о помощи были проигнорированы. Подсудимая, у которой в момент инцидента уровень алкоголя в крови составлял от 2,6% до 2,9%, выразила сожаление и заявила, что страдала от хронической бессонницы из-за ночного ухода. Рассмотрение дела ожидается до конца августа.

Обвинение утверждает, что действия 63-летней женщины, как описано в обвинительном заключении, составляют попытку убийства, так как она якобы пыталась убить своего мужа, дав ему потенциально смертельную дозу лекарств. К сожалению, в результате ее действий обоих нашли без сознания и понадобилась госпитализация, но к счастью, оба выжили после того, что позже было классифицировано как попытка убийства.

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