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Супруг совершил нападение на супругу в присутствии детского сада в Тегеле

Неожиданный инцидент в Берлине: feita наносит физическое насилие супругу на глазах у детей. Прохожие вмешиваются моментально. Полиция быстро реагирует.

 and  Katherine Bradley
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- Супруг совершил нападение на супругу в присутствии детского сада в Тегеле

Мужчина в Берлине вновь избивает и ранит свою партнёршу. По данным властей, 51-летний мужчина атаковал свою подругу ножом, когда она отводила их сыновей в детский сад в Берлине-Тельге в понедельник. 29-летней женщине были нанесены ранения головы и руки.

Свидетели вмешались, чтобы помочь женщине, и вызвали полицию. Офицеры задержали 51-летнего мужчину на месте и изъяли нож в качестве предполагаемого оружия. Мужчину должны были доставить к судье для выдачи ордера на арест, сообщили в полиции.

Дети в настоящее время живут у родственников.

Женщину осмотрели медики скорой помощи и доставили в больницу. Как сообщается, их сыновья, которым пять и восемь лет, сейчас находятся на попечении родственников. Полиция расследует мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений в рамках домашнего насилия.

По состоянию на данный момент в Берлине 28 женщин стали жертвами мужского насилия в этом году.

В понедельник министр внутренних дел Ирис Спрангер (СДПГ) представила данные о насилии в отношении женщин. Согласно этим данным, 28 женщин были намеренно убиты мужчиной в этом году. Это включает в себя случаи убийства, разбойного убийства, сексуального убийства и убийства.

То, было ли это случаем так называемого фемицида - когда женщины убиваются из-за своего пола - часто еще предстоит установить в ходе продолжающихся расследований. Фемицид относится к убийству женщин исключительно из-за их пола. В конце августа в Берлине две женщины были убиты ножевыми ранениями в короткий промежуток времени. В обоих случаях подозревается бывший партнер.

Полиция также расследует, связано ли это происшествие с растущим числом случаев домашнего насилия в отношении женщин в Берлине, где, как сообщается, 28 женщин погибли в результате мужского насилия в этом году. Травмированной женщине потребуется длительное консультирование и поддержка, чтобы помочь ей исцелиться от эмоциональных и физических ран, нанесенных ее жестоким партнером.

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