Супруг-содружественник пропавшей матери Вирджинии обвиняется в убийстве ее в их доме, а затем переместил ее труп снаружи, обвинения изображены в юридических документах.

Наренш Бхатт был обвинен в сокрытии тела умершего, согласно судебным документам, что привело к его аресту в наручниках в четверг после исполнения ордера на обыск в общем жилье. Бхатт был назначен на судебное заседание в пятницу утром.

Хотя он официально не был обвинен в убийстве, предварительное уголовное обвинение, полученное WJLA, указывает на то, что "приблизительно 30 июля 2024 года подозреваемый, Наренш Бхатт, якобы убил свою жену, Мамту Бхатт".

Ручная запись в заявлении mentions, "с чем-то, что, похоже, были инициалы ответственного правоохранительного органа", наличие доказательств того, что тело было удержано в жилище и позднее удалено.

Обвинение далее объясняет, "в ходе расследования было изъято значительное количество цифровых и судебных доказательств, совместимых с ее смертью".

CNN запросила прокуратуру о возможности предъявления Бхатту более серьезных обвинений в связи с обвинениями в убийстве, выдвинутыми офицером.

Кафле Бхатт последний раз видели в UVA Health Prince William Medical Center в Манассасе 27 июля, согласно полицейским отчетам. На следующий день она связалась с другом, а 31 июля ее последний раз видел муж, согласно предыдущим заявлениям, данным полиции.

1 августа в доме пары был проведен осмотр на предмет благополучия, и муж "поделился дополнительной информацией" с следователями, сказав, что не хочет сообщать о ее исчезновении в тот момент, согласно полиции. 5 августа он подал заявление о пропаже без вести, что было подтверждено в пресс-релизе от 15 августа.

Запрос на осмотр поступил от коллег Кафле Бхатт, как сообщает филиал CNN WUSA.

Детективы провели расследование с 5 по 8 августа и установили, что отсутствовала недавняя коммуникация между Кафле Бхатт и ее семьей, друзьями, работодателем и в социальных сетях, что привело к изменению статуса пропавшей на "необъясненно отсутствующего/критически отсутствующего".

Несмотря на то, что Наренш Бхатт подал заявление о пропаже без вести 5 августа, он изначально не сообщал о пропаже своей жены Кафле Бхатт во время осмотра на предмет благополучия 2 августа, вместо этого поделившись этой информацией с следователями.

Ордер на обыск, исполненный в общем жилье Наренша и Кафле Бхатт, привел к обнаружению доказательств, которые потенциально могут связать Наренша с причастностью к исчезновению его жены, что вызывает подозрения.

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