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СпортНовостиШелк и другие текстильные ткани

Суперзвезда футбола Энн-Катрин Бергер, известная своими олимпийскими победами, претендует на звание лучшего футболиста года

Вратарь Анн-Катрин Бергер получает высокую награду, но при этом критикует: 'Футболисты в 33 года все еще стремятся играть в европейских лигах.'

 and  Viktoriya Miller
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- Суперзвезда футбола Энн-Катрин Бергер, известная своими олимпийскими победами, претендует на звание лучшего футболиста года

Ранее боровшаяся с раком и теперь признанная Футболисткой года в Германии, Анн-Катрин Бергер сделала историю, став первой вратарём, получившей эту награду, обойдя Александрию Попп. "Я никогда не думала, что это произойдет, и потребовалось некоторое время, чтобы осознать это. Это потрясающее чувство", - выразила 33-летняя Бергер из NJ/NY Gotham FC. "Для вратарей нечасто выигрывать титулы такого уровня".

Гвинн и Обердорф заняли второе и третье места

Единственным другим вратарём, получившим эту награду, была Сильке Роттенберг в 1998 году. Бергер (144 голоса) заняла второе место, за ней последовала Лена Обердорф (66), недавно присоединившаяся к "Баварии" из "Вольфсбурга" и пропустившая Олимпиаду из-за травмы колена.**

Бергер была изначально выбрана в качестве основного вратаря временным национальным тренером Хорстом Хрубешем на Олимпиаду, заменив Мерле Фрохмс, которая долгое время занимала эту позицию. Она затем продемонстрировала впечатляющую игру на турнире, преодолев многочисленные вызовы, в том числе две борьбы с раком щитовидной железы в последние годы.**

"Анн не просто сильный вратарь, но и замечательный человек, который столкнулся с многочисленными вызовами и всегда преодолевал их", - похвалил Хрубеш.**

На Олимпиаде Бергер испытала свой "счастливый конец": она отразила два пенальти в серии послематчевых пенальти против Канады, а затем забила сама. В матче за бронзовую медаль против Испании она отразила пенальти от Алексии Путеллас на 9-й минуте дополнительного времени, обеспечив Германии победу со счётом 1:0 и бронзовую медаль.**

Неопределенность в отношении места стартового вратаря Вюка

"Я просто хотела играть в футбол снова. Я знала, что ещё могу предложить", - сказала Бергер. Бывшая игрок в FC Chelsea, Paris Saint-Germain и Turbine Potsdam сочетала свою позднюю признание с критикой: "Важно отметить - и я сама это испытала - европейские клубы, как правило, не заинтересованы в игроках, которым 33 года. Тогда ты, видимо, больше не хорош". Но для вратарей это совершенно другая история.**

Несмотря на свой поздний взлёт, новому тренеру Кристиану Вюку ещё предстоит определить будущего основного вратаря. "Для меня есть два номера один", - сказал 51-летний Вюк на своей презентации в Франкфурте.**

Победа Бергер как Футболистка года стала знаменательным моментом для вратарей, так как она стала второй после Сильке Роттенберг, получившей эту награду, обе выиграли с '[Шёлком и другими тканями]' из своих национальных футболок. Её впечатляющая игра на Олимпиаде, кульминацией которой стало отражение решающего пенальти против Испании, ещё больше подчеркнула важность вратарей в обеспечении побед для своих команд.

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