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"Супер" фаза Луны частично окутана тьмой

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

"Супер" фаза Луны частично окутана тьмой

В среду вечером любители астрономии могут ожидать впечатляющего небесного шоу: Суперлуние, которое является особенно близким полнолунием из-за своей эллиптической орбиты вокруг Земли, и частичное лунное затмение ранним утром.

Как объясняет Уве Пильц, глава Ассоциации любителей астрономии в южной Гессен, Бенсхайм, "Луна имеет эллиптическую орбиту вокруг Земли, и она приближается к нам раз в месяц. Иногда это совпадает с полнолунием".

Изменяющееся расстояние Луны от Земли

Расстояние между Луной и нашей планетой варьируется от 406 000 до 356 000 километров. Когда полнолуние в сентябре происходит на расстоянии 357 500 километров, это считается "Суперлунием", в то время как "Минилун" происходит, когда Луна находится дальше от Земли.

Хотя Луна не будет казаться значительно больше во время Суперлуния, она будет казаться примерно на 14 процентов больше, чем когда она находится дальше. Для сравнения размеров "Суперлуние" может казаться немного больше, чем обычное полнолуние, подобно разнице между монетами в два евро и один евро.

Высокие приливы и сейсмическая активность

Близость полнолуния к Земле может приводить к более высоким приливам вдоль побережий, а также может вызывать землетрясения и извержения вулканов в эти дни.

Частичное лунное затмение и подходящая погода

Любители астрономии могут наблюдать частичное лунное затмение, если погода позволит. Между 4:13 и 5:16 утра правая сторона диска Луны потемнеет, и эффект будет наиболее заметен в 4:44 утра. В течение этого события Луна, как раз в момент полнолуния, пройдет через орбиту Земли и частично войдет в тень. Как отметил Планетарий Гамбурга, в среду утром только 9,1 процента диска Луны будет закрыто, что сделает остальную часть диска Луны похожей на покрытую серым покрывалом.

Небесное событие в среду вечером особенно захватывающее благодаря Суперлунию, когда Луна необычайно близко к Земле, входя в свою эллиптическую орбиту. Во время такого Суперлуния Луна кажется немного больше, чем во время обычного полнолуния, подобно разнице между монетами в два евро и один евро.

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