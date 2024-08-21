- Сумма финансирования телевидения в этом сезоне и после: какие цифры?

Несмотря на то, что FC Bayern Munich не завоевал чемпионский титул, он по-прежнему является крупнейшим бенефициаром распределения доходов от телевидения в Германии. В предстоящем сезоне команда, занявшая третье место в предыдущем чемпионате, может рассчитывать на получение более 100 миллионов евро. Однако точная сумма доходов, которые Deutsche Fußball Liga (DFL) сможет распределить начиная с сезона 2025/26, остается загадкой для всех других клубов 1-й и 2-й Бундеслиги. Текущий спор между DFL и интернет-спортивным каналом DAZN имеет серьезные долгосрочные последствия.

Перед началом сезона Бундеслиги 2021/22 в Мёнхенгладбахе профессиональные клубы имеют достаточно четкое представление о доходах, которые они получат в ближайшие месяцы от внутренних и международных телемаркетинговых доходов. DFL планирует распределить примерно 1,212 миллиарда евро в этом сезоне только от внутренних доходов между 36 профессиональными немецкими клубами. Кроме того, есть около 214 миллионов евро от международного маркетинга.

Бавария лидирует, Штутгарт отстает

Бавария Мюнхен получает самую большую долю распределения, за ней следуют Боруссия Дортмунд и чемпионы Байер Леверкузен, каждый из которых получает около 90 миллионов евро. Однако второй клуб ВФБ Штутгарт получает около 56 миллионов евро и занимает 11-е место в рейтинге доходов от телевидения, рассчитанном надежным порталом "fernsehgelder.de".

Формула распределения сложна, но не секретна. Примерно 50 процентов распределения доходов от телевидения основывается на фиксированной сумме около 26 миллионов евро для каждой команды первой лиги и 7,4 миллиона евро для каждой команды второй лиги. Эта структура позволяет даже относительно newcomers в Бундеслигу, таким как FC St. Pauli (33,6 миллиона) и Holstein Kiel (31,5 миллиона), генерировать существенные доходы.

Оставшиеся 43 процента определяются прошлыми достижениями, а развитие молодежи и интерес - по 4 и 3 процента соответственно. Клубы в настоящее время имеют данные DFL для краткосрочного планирования, но распределение для предстоящих сезонов остается неопределенным из-за приостановленной торговли правами четыре месяца назад, что является результатом правового спора между DFL и DAZN по поводу крупнейшего пакета телевидения на сезоны 2025/26 - 2028/29.

Ранее CEO DFL Штеффен Меркель подчеркнул важность торговли правами, заявив, что "результаты так важны, потому что они имеют такое далеко идущее значение. Доходы устанавливают экономический каркас почти до следующего десятилетия". Доходы от телевидения играют ключевую роль в приобретении новых игроков и заключении многолетних контрактов, часто составляя в среднем 30 процентов оборота клубов. Для некоторых клубов эта цифра может достигать почти 50 процентов.

В настоящее время клубы, лига и все телепровайдеры ждут решения German Institution for Arbitration (DIS), которое рассматривает спор DFL/DAZN. Решение ожидается к концу сентября, а обоснование последует в декабре.

Точная дата возобновления торговли правами на телевидение не известна. Если DAZN будет ждать обоснование, это может произойти намного позже. В настоящее время интернет-спортивный канал и DFL не комментируют этот вопрос.

CEO Меркель пытается оставаться оптимистичным и недавно заявил: "DFL уже думает о следующем и после него углу. Мы координируемся с Федеральным-cartel-офисом, чтобы избежать любых проблем с лицензированием".

Что касается темы теледенег и продолжения аукциона, Меркель был более сдержанным. Однако заявления Меркеля свидетельствуют о активных дискуссиях и, возможно, дальнейших задержках: "Мы хотим заняться вопросом распределения после завершения национального тендера".

Европейский Союз не вмешивается в текущий спор между DFL и DAZN, позволяя немецким футбольным лигам самостоятельно управлять своими правами на телевидение и распределением доходов. Тем не менее, исход спора может повлиять на финансовую стабильность немецких футбольных клубов, что может повлиять на их способность конкурировать в европейских соревнованиях, представленных клубами, такими как FC Bayern Munich.

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