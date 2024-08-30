Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДепортация

Сухой ландшафт требует дополнительных выселений в Афганистан.

Происшествие со смертельным ножевым ранением в Солингене подняло вопрос о мерах безопасности. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, Вюст, комментирует последствия в парламенте.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Глава земли Северный Рейн-Вестфаalias, Вюст, расценивает инцидент в СолSupplier:гене как...
Глава земли Северный Рейн-Вестфаalias, Вюст, расценивает инцидент в СолSupplier:гене как существенный сдвиг.

После многочисленных ножевых ранений - Сухой ландшафт требует дополнительных выселений в Афганистан.

Главный политик в Северном Рейне-Вестфалии, Hendrik Wüst (ХДС), выступает за ужесточение мер после предполагаемого исламистского нападения в Солingenе. Wüst приветствовал первый вылет из Германии в Афганистан с тех пор, как три года назад к власти пришли талибы, во время специального заседания ландтага Северного Рейна-Вестфалии в прошлую пятницу. Тем не менее, он предложил открыто обсуждать больше депортаций, даже в страны, подобные Сирии и Афганистану.

"Этот акт насилия знаменует собой перемену", - заявил Wüst. Нападение, произошедшее на прошлой неделе, напрямую затронуло Германию. Мужчина, позже опознанный как 26-летний сириец Исса Аль Х., который сейчас находится в заключении, был ответственен за смерть трех человек и ранения восьми других ножом во время городского фестиваля в Солingenе в прошлую пятницу. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Wüst призвал к "сбалансированному ответу" на дебаты об убежище и миграции, которые последовали за этим. "Соревнование в том, кто сделает самые радикальные требования, не должно быть целью", - сказал он. "Использование подходящей лексики при обсуждении последствий поможет завоевать общественную поддержку", - добавил лидер ХДС.

Однако сейчас время действовать, подчеркнул Wüst. Он повторил, что принцип индивидуального убежища в Германии неприкосновенен и не будет оспариваться. Тем не менее, он отметил, что значительное число людей, пришедших в Германию, не имеют права на убежище. Wüst уже давно выражает озабоченность нагрузкой на муниципалитеты и призывает к проведению процедур убежища за пределами Германии и ЕС.

Германии необходимы сильные соглашения о возвращении с основными странами происхождения. Правоохранительным органам нужны дополнительные силы и внимание к онлайн-активности. Для этого требуется конституционный закон о хранении данных.

Поддержка Wüst'a недавнего вылета в Афганистан подчеркивает его приверженность строгим иммиграционным политикам после нападения в Солingenе. В свете продолжающихся проблем с беженцами, не имеющими права на защиту, Wüst призывает к обсуждению возможности депортаций в страны, подобные Сирии и Афганистану.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экономическая обстановка в существенных секторах восточной Германии заметно ухудшилась в августе.
Федеральные земли Германии

Институт ИФО сообщает о продолжающемся охлаждении экономического климата восточного сектора

Индекс делового климата в восточной части Германии по-прежнему снижается. Хотя промышленность более оптимистично настроена по поводу своего бизнеса, прогнозы в строительном и сервисном секторах более пессимистичны.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно