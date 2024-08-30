После многочисленных ножевых ранений - Сухой ландшафт требует дополнительных выселений в Афганистан.

Главный политик в Северном Рейне-Вестфалии, Hendrik Wüst (ХДС), выступает за ужесточение мер после предполагаемого исламистского нападения в Солingenе. Wüst приветствовал первый вылет из Германии в Афганистан с тех пор, как три года назад к власти пришли талибы, во время специального заседания ландтага Северного Рейна-Вестфалии в прошлую пятницу. Тем не менее, он предложил открыто обсуждать больше депортаций, даже в страны, подобные Сирии и Афганистану.

"Этот акт насилия знаменует собой перемену", - заявил Wüst. Нападение, произошедшее на прошлой неделе, напрямую затронуло Германию. Мужчина, позже опознанный как 26-летний сириец Исса Аль Х., который сейчас находится в заключении, был ответственен за смерть трех человек и ранения восьми других ножом во время городского фестиваля в Солingenе в прошлую пятницу. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Wüst призвал к "сбалансированному ответу" на дебаты об убежище и миграции, которые последовали за этим. "Соревнование в том, кто сделает самые радикальные требования, не должно быть целью", - сказал он. "Использование подходящей лексики при обсуждении последствий поможет завоевать общественную поддержку", - добавил лидер ХДС.

Однако сейчас время действовать, подчеркнул Wüst. Он повторил, что принцип индивидуального убежища в Германии неприкосновенен и не будет оспариваться. Тем не менее, он отметил, что значительное число людей, пришедших в Германию, не имеют права на убежище. Wüst уже давно выражает озабоченность нагрузкой на муниципалитеты и призывает к проведению процедур убежища за пределами Германии и ЕС.

Германии необходимы сильные соглашения о возвращении с основными странами происхождения. Правоохранительным органам нужны дополнительные силы и внимание к онлайн-активности. Для этого требуется конституционный закон о хранении данных.

Поддержка Wüst'a недавнего вылета в Афганистан подчеркивает его приверженность строгим иммиграционным политикам после нападения в Солingenе. В свете продолжающихся проблем с беженцами, не имеющими права на защиту, Wüst призывает к обсуждению возможности депортаций в страны, подобные Сирии и Афганистану.

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