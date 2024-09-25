Судно ВМС погружает запасы в море, которое пострадало во время развертывания на Ближнем Востоке, как сообщает один из чиновников.

Американское судно снабжения "Биг Хорн" столкнулось с проблемами после того, как оно обеспечивало поставку топлива и грузов военным кораблям, таким как авианосец USS Abraham Lincoln и многочисленные эсминцы с управляемыми ракетами, в их операционной зоне. Представитель ВМС отказался раскрыть точную локацию или характер воздействия инцидента на судно снабжения.

Группа авианосца USS Abraham Lincoln активно патрулирует воды возле залива Оман, чтобы послать твердое сообщение Ирану.

"Слишком рано делать выводы о деталях или причинах инцидента", - заявил представитель. К счастью, все члены экипажа на борту корабля сообщили, что они в безопасности, и 5-й флот США, который руководит операциями ВМС в регионе, изучает ситуацию. Представитель добавил.

Судам снабжения, подобным "Биг Хорн", поставляют топливо для военных кораблей во время развертывания. Авианосец USS Abraham Lincoln работает на ядерном топливе и не нуждается в дозаправке. Однако другие корабли в ударной группе и самолеты на борту Линкольна нуждаются в нефти для длительных зарубежных развертываний.

Инцидент может иметь более широкие последствия для продолжающихся политических tensions в регионе. Несмотря на трудности, ВМС США продолжают поддерживать сильное присутствие в заливе Оман.

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