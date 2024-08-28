- Судно викингов перевернулось во время своего путешествия в Норвегию, в результате чего погибла женщина.

Несчастный морской инцидент: молодая исследовательница погибает во время попытки совершить путешествие на корабле викингов из Фарерских островов в Норвегию.

Некоторые люди были успешно спасены из воды около десяти часов вечера во вторник, и они были найдены в хорошем состоянии. Однако первоначальные сообщения указывали на то, что один человек пропал без вести, как заявили службы спасения. Девушку нашли мертвой на следующее утро патрульным кораблем береговой охраны примерно в 500 метрах от места происшествия, и смерть была подтверждена на месте, согласно норвежскому новостному агентству NTB, ссылаясь на полицию.

Викинги в пути

Ее описали в норвежских и фарерских изданиях как американскую или мексиканскую гражданку, проживающую во Флориде, которой было 29 лет.

Шесть смелых людей отправились в плавание и гребли от Фарерских островов до Норвегии на отреставрированном корабле викингов в рамках мероприятия "Византийская экспедиция". С примерно 500 морских миль (около 930 километров) в пути на немоторизованном открытом корабле "Наддодур" швейцарский капитан и руководитель экспедиции Анди Фице и его команда стремились оживить захватывающий мир викингов и морской истории, как сообщает фарерское издание Local.fo. Они отплыли из Твёroyри на фарерском острове Судурой во время уик-энда на деревянном судне длиной примерно десять метров.

Несмотря на их решимость, коварное Северное море оказалось серьезным испытанием для экипажа во время "Викингской экспедиции". К сожалению, несчастный случай произошел во время их путешествия из Фарерских островов, положив конец их плаванию на корабле викингов "Наддодур", направляющемся в Норвегию.

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