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Судебные органы Бразилии запретили работу X.

Длительное противостояние X и настойчивого судьи существенно обострилось. В результате бразильский новостной портал был ограничен. Собственник X, Маск, обвиняет юридического советника в цензуре.

 and  Grigoriy Williams
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Судья Мораеш выдал распоряжение о блокировке сервиса новостей X.
Судья Мораеш выдал распоряжение о блокировке сервиса новостей X.

- Судебные органы Бразилии запретили работу X.

В результате разногласий по поводу назначения юридического представителя для новостной платформы X федеральный судья в Бразилии приказал приостановить цифровую службу. Национальное агентство по телекоммуникациям уполномочено прекратить работу X в Южной Америке в течение 24 часов, как приказал судья Верховного федерального суда Александр де Морайс. Кроме того, таким гигантам, как Google и Apple, было предписано удалить приложение X из своих цифровых магазинов в течение следующих пяти дней.

Судья де Морайс принял это решение после того, как X отказался подчиняться его распоряжению назначить юридического представителя в Бразилии. Ранее в этом месяце X временно приостановил свою деятельность, ссылаясь на опасения, связанные с арестом своего бывшего представителя. Ранее Верховный суд приказал X заблокировать учетные записи правых активистов, распространяющих теории заговора и ложную информацию. X проигнорировал этот приказ и также не уплатил наложенный штраф.

Владелец X, Илон Маск, в последнее время резко критиковал федерального судью де Морайса, обвиняя его в цензуре. "Александр де Морайс - это замаскированный диктатор, выдающий себя за судью", - написал он в X. Маск считает себя защитником свободы слова. Однако его платформа недавно использовалась в Бразилии для мобилизации поддержки антидемократических действий. Так называемые цифровые милиции из окружения бывшего правого президента Жаира Болсонару распространяют ложную информацию и ненависть в социальных сетях.

Решение судьи де Морайса приостановить цифровую службу X вызвало призывы удалить ее с основных социальных сетей, таких как Google и Facebook. Несмотря на споры, позиция Илона Маска как владельца X не помешала использованию платформы цифровыми милициями, распространяющими дезинформацию в социальных сетях в Бразилии.

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