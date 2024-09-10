Дуэт музыкальных исполнителей Джек и Мег Уайт - Судебные действия против Трампа в связи с использованием "Семи Наций Армии"

Джек и бывшая жена Мег Уайт, известные как рок-дуэт The White Stripes, подали в суд на Дональда Трампа. Они утверждают, что республиканский кандидат в президенты незаконно использует их хит "Seven Nation Army" в своей предвыборной кампании без необходимого разрешения.

На своей странице в Instagram Джек поделился снимком поданного вместе с Мег иска в Нью-Йорке. В подписи к фотографии он написал: "Этот аппарат борется с фашистами".

Незаконное использование "Seven Nation Army"

По данным издания "Variety", документы иска свидетельствуют о том, что Трамп и его кампания не запросили и не получили разрешения группы на использование их музыки, а также не ответили на юридические попытки урегулировать вопрос. По словам The White Stripes, Трамп и его команда знали о незаконном использовании песни, что привело к нарушению авторских прав. В результате они требуют компенсацию от Трампа и его соратников.

В конце августа "Variety" сообщало, что Джек пригрозил подать в суд на кампанию Трампа после того, как заместитель пресс-секретаря кампании Марго Мартин использовала песню "Seven Nation Army" в удаленном видео на платформе X, показывающем выход Трампа на сцену.

Кроме того, иск также ссылается на предыдущее осуждение The White Stripes использования Трампа термина "Seven Nation Army" во время кампании 2016 года, за что они выразили решительное неодобрение. Сейчас они считают это использование "еще более отвратительным", так как "откровенно отвергают политику и меры кандидата в президенты Трампа и те, которые он предлагает на второй срок".

Музыканты против Трампа и его кампании

The White Stripes не единственные музыканты, которые открыто осудили использование своей музыки в кампании Трампа. Недавно известные личности, такие как Селин Дион (56 лет), семья покойного соул-музыканта Айзек Хейз (1942-2008) и Бейонсе (43 года), также стали объектом внимания СМИ по этому поводу.

Иск, поданный Джеком и Мег Уайт, утверждает, что Трамп и его кампания не получили их разрешения на использование "Seven Nation Army", что привело к незаконному использованию хита The White Stripes в его политической кампании. Угроза судебного разбирательства со стороны группы последовала после того, как заместитель пресс-секретаря кампании Трампа использовала песню в предвыборном видео.

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