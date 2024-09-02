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ПолитикаНовостиИлон Маск

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Группа судей Верховного суда усиливает власть судьи Александра де Мораеса, поддерживая его решение...
Группа судей Верховного суда усиливает власть судьи Александра де Мораеса, поддерживая его решение о запрете для X.

Судебные чиновники в Бразилии укрепляют запрет на Х

В Верховном суде Бразилии произошло неожиданное событие: панель судей единогласно поддержала блокировку платформы американского миллиардера Илона Маска X. Решение, опубликованное на сайте суда, подтверждает запрет, выданный судьей Александре де Мораесом на прошлой неделе. Панель также утвердила ежедневный штраф в размере около 8000 евро для физических и юридических лиц, использующих VPN для доступа к X.

Маск и его сторонники получили отказ с этим решением, пытаясь представить де Мораеса как предвзятого судью, который подавляет политическую речь. Панель, состоящая из пяти из одиннадцати полных судей, в том числе самого де Мораеса, объявила, что блокировка X связана с невыполнением компанией требования назначить местного юридического представителя в соответствии с законом. Платформа останется заблокированной, пока не выполнит предписания и не погасит накопленные штрафы, которые на прошлой неделе составили более 2,7 миллионов евро.

Спор вокруг штрафов для пользователей X

Сегодня один из судей выразил несогласие с ежедневным штрафом, если пользователи не смогут доказать, что использовали X для преступной деятельности. Юридические эксперты также выразили обеспокоенность по поводу обоснованности решения и его реализации, что вызвало спекуляции о его законности. Эта критика распространяется и на Бразильскую ассоциацию адвокатов, добивающуюся пересмотра приказа Верховного суда.

За несколько часов до голосования по де Мораесу Маск обвинил его в неоднократном нарушении Конституции Бразилии, несмотря на присягу на верность ей. Маск также объявил о создании аккаунта X для публикации решений судьи и документирования его действий против де Мораеса.

X, имеющий миллионы пользователей, является ключевым рынком для Бразилии. Блокировка последовала за длительным конфликтом между Маском и де Мораесом по вопросам свободы слова, правых пользователей интернета и дезинформации.

Несмотря на обвинения Илона Маска в нарушении конституции судьей Александре де Мораесом, панель из пяти судей Верховного суда, в том числе сам де Мораес, поддержала блокировку платформы X из-за отсутствия местного юридического представителя. Маск, в свою очередь, создал аккаунт X для документирования действий де Мораеса против него.

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