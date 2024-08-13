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Судебный эксперт установил, что женщина, найденная в завязке багажного оборудования, умерла от самоубийства.

Женщина, найденная мертвой на багажной ленте в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, покончила с собой, как заявили власти в пятницу.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Судебный эксперт установил, что женщина, найденная в завязке багажного оборудования, умерла от самоубийства.

Чикаго (AP) — Женщина, найденная мертвой, запутавшейся в багажном конвейере в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, покончила с собой, как заявили власти в пятницу.

В результате вскрытия офис коронера округа Кук заключил, что 57-летняя женщина умерла от удушья в результате повешения.

Пожарные, ответившие на звонок 911, обнаружили тело женщины, запутавшееся в ленте, в багажной комнате возле терминала, обслуживающего международные рейсы, около 7:45 утра в четверг.

Согласно полиции, запись с камер видеонаблюдения показывает, как женщина enters the area around 2:27 a.m. Thursday, но не показывает, что с ней произошло. Комната, где была найдена женщина, закрыта для общественности.

Полиция отказалась от дальнейших комментариев по поводу дела в ожидании результатов расследования.

Несмотря на продолжающееся расследование, мы хотим выразить свои соболезнования семье и близким женщины в это трудное время. В свете инцидента руководство аэропорта усилило меры безопасности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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