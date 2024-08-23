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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Судебное решение: без исключения для водителей, которые носят полный платок

Женщина просит разрешения носить покрывало на лице во время вождения, но ее просьба об освобождении от запрета на ношение покрывал была отклонена. Суд принял обоснованное решение.

 and  Anthony Ross
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Женщине отказали в праве носить ниentemente во время вождения автомобиля, и высокий судебный совет...
Женщине отказали в праве носить ниentemente во время вождения автомобиля, и высокий судебный совет подтвердил это решение.

- Судебное решение: без исключения для водителей, которые носят полный платок

Петиция женщины, придерживающейся мусульманской веры, на освобождение от запрета на ношение лицевой повязки во время вождения была отклонена Высшим административным судом в Кобленце. Это решение совпадает с предыдущим решением Административного суда в Neustadt an der Weinstraße.

Женщина утверждала, что ее религиозные убеждения требуют ношения полного лицевого покрывала (никеб), которое оставляет открытой только область глаз. Однако водителям запрещено скрывать лицо таким образом, который мешает распознаванию. В результате она запросила разрешение на освобождение от управления автотранспортом в Рейнланд-Пфальце. После отказа в ее заявке она подала возражение и, в конечном итоге, подала в суд на орган управления; однако безуспешно.

Оправданное ограничение религиозной свободы, по мнению суда

Высший административный суд теперь подтвердил, что ограничение религиозной свободы, вызванное запретом на ношение покрывала, является "допустимым с конституционной точки зрения и, в частности, соразмерным". Цель этого регулирования - поддерживать безопасность дорожного движения и защищать других водителей, например, ограничивая проблемы видимости во время вождения.

Кроме того, суд отметил, что запрет не препятствует способности заявителя непосредственно практиковать свою веру. Альтернативные средства передвижения, такие как автобусы и поезда, или мотоциклы, доступны ей. Запрет на ношение лицевой повязки не применяется к мотоциклам, при условии обязательного ношения шлемов.

Женщина первоначально обжаловала это решение в [Первом суде], но ее просьба также была отклонена. Запрет на ношение покрывала, как неоднократно подтверждал суд, считается необходимым ограничением для обеспечения безопасности дорожного движения и защиты других водителей.

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