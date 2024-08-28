Судебное разбирательство против Майкла Мэдсена завершено.

За последние несколько лет Майкл Мэдсен, известный по роли в "Убить Билла", неоднократно имел проблемы с законом. Последние обвинения в домашнем насилии в отношении его супруги были сняты из-за отсутствия достаточных доказательств, как сообщил "TMZ". Представитель Мэдсена выразил облегчение, заявив: "Мы рады, что Майкл Мэдсен может преодолеть этот вопрос и продолжить работать с этим признанным и уважаемым актером".

По данным журнала Variety от 19 августа, Мэдсена арестовали в Малибу в выходные дни по обвинению в том, что он толкнул свою жену, ДеАнну Мэдсен. Однако спор между ними был описан как всего лишь разногласие, и стороны надеялись найти положительное решение. После внесения залога в размере 20 000 долларов Мэдсен был освобожден из-под стражи.

Предыдущие контакты с полицией

К сожалению, это не первый раз, когда актер, известный по фильмам Квентина Тарантино, имеет проблемы с законом. В феврале 2022 года Мэдсена арестовали по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию в Малибу. Полицейское управление Малибу вывело тогда 66-летнего Мэдсена из его дома в наручниках.

В 2019 году Майкл Мэдсен провел четыре дня в тюрьме после ДТП в состоянии опьянения. В результате он был приговорен к пяти годам условного освобождения. Ранее, в 2012 году, Мэдсена арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде, и он был вынужден пройти 30-дневную программу реабилитации.

Майкл и ДеАнна Мэдсен женаты с 1996 года и имеют троих сыновей. К сожалению, их старший сын скончался в январе 2022 года в возрасте 26 лет.

В отличие от своей кинокарьеры в Голливуде, Майкл Мэдсен неоднократно имел проблемы с законом, в том числе обвинение в незаконном проникновении в Малибу в феврале 2022 года и инцидент с вождением в нетрезвом виде в 2019 году, который привел к кратковременному тюремному заключению.

Несмотря на свои знаменитые роли в "Убить Билла" и других фильмах Квентина Тарантино, личная жизнь Мэдсена часто становится предметом внимания СМИ в Голливуде.

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