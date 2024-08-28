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Судебное разбирательство против Майкла Мэдсена завершено.

 and  Christian Meier
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Судебное разбирательство против Майкла Мэдсена завершено.

В последние годы актер Майкл Мэдсен, прославившийся ролью в "Убить Билла", столкнулся с некоторыми юридическими проблемами. Недавно он был подозревался в домашнем насилии в отношении своей жены. Однако последние новости приносят хорошие вести для 66-летнего актера.

Расследование в отношении Майкла Мэдсена по обвинению в домашнем насилии было прекращено из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщило известное новостное издание "TMZ". Представитель Мэдсена выразил облегчение, заявив: "Мы рады, что Майкл Мэдсен может положить эту главу своей жизни и надеемся на продолжение нашего профессионального сотрудничества с этим опытным и уважаемым актером".

Согласно сообщениям американского журнала "Вэриety", опубликованным 19 августа, Мэдсена арестовали в Малибу в выходные. Его обвиняли в том, что он толкнул свою жену, ДеАнн Мэдсен. Представитель заявил, что это был спор между супругами, выразив надежду на положительное разрешение ситуации для обеих сторон. После внесения залога в размере 20 000 долларов Мэдсен был освобожден из-под стражи.

Предыдущие столкновения с законом

Этот инцидент не первый раз, когда Мэдсен, известный по фильмам Квентина Тарантино, сталкивается с правоохранительными органами. В феврале 2022 года его арестовали за незаконное проникновение на частную территорию в Малибу. Полицейские вывели 66-летнего актера из его дома в наручниках после обвинений в незаконном проникновении.

Ранее, в 2019 году, Мэдсен провел четыре дня в тюрьме после того, как стал виновником ДТП в нетрезвом виде. Ему был назначен пятилетний испытательный срок. Ранее, в 2012 году, его арестовали за вождение в нетрезвом виде, и он прошел 30-дневную программу реабилитации.

Мэдсен женат на ДеАнн с 1996 года, и у них трое сыновей. Их старший сын трагически скончался в январе 2022 года в возрасте 26 лет.

Журнал "The Hollywood Reporter" опубликовал статью, выражая облегчение после снятия обвинений в домашнем насилии с Майкла Мэдсена. Несмотря на недавние юридические проблемы, карьера Мэдсена по-прежнему связана с Голливудом, известным своей роскошью и громкими делами.

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