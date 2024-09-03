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Федеральные земли ГерманииНовостиНожевое поражение

Судебное разбирательство по делу об убийстве женщины, названной "мой любимый"

По сообщениям, супруга якобы неоднократно жестоко обращалась со своей женой в течение длительного времени. После их расставания якобы он атаковал ее, нанося удар ножом при их общей с младенцем.

 and  Hanna Hofmann
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Подсудимый на процессе вФранкфуртском районном суде зовет свою жену своей ' اختلاس время人们_}
Подсудимый на процессе вФранкфуртском районном суде зовет свою жену своей ' اختلاس время人们_}

- Судебное разбирательство по делу об убийстве женщины, названной "мой любимый"

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены более чем 60 ножевыми ранениями и порезами, сейчас находится на суде в Франкфурте. 52-летний подозреваемый заявил на предварительном слушании в земельном суде, что она была "идеалом его самой глубокой любви". Он описал ее как "необыкновенного человека".

Этот немецко-иранский мужчина обвиняется в убийстве своей жены, которая недавно рассталась с ним, в июле 2023 года. Обвинение утверждает, что это было спланированное преступление, мотивированное низкими побуждениями, и что подозреваемый имел "нездоровую одержимость контролем, подогреваемую ревностью", и придерживался "традиционных иранских гендерных ролей".

Брак, омраченный насилием

В браке 20 лет и родители троих сыновей, пара имела процветающий бизнес во Франкфурте. Оба были хорошо образованы, жена имела докторскую степень. Финансово они были комфортно обеспечены, как свидетельствовал подозреваемый, который говорил тихо и спокойно. Они могли позволить себе отправить своих сыновей в элитную школу в Бад-Хомбурге и тратить €3000 в месяц на органические продукты.

Однако их отношения были омрачены насилием со стороны подозреваемого с самого начала, заявил прокурор, читая из обвинительного заключения. Он также проявлял насилие в отношении своих сыновей.

В мае 2023 года мужчина якобы пытался сексуально assault свою жену и угрожал: "Бить тебя - это ничего. Я тоже могу убить тебя". Один из их подростков обратился в службу экстренной помощи, в результате чего подозреваемому было выдано постановление о запрете приближаться к их общему дому во Франкфурте и его бывшей партнерше. Якобы он проигнорировал этот закон.

Засада в парке

3 июля 2023 года, в день инцидента, он якобы подстроил засаду для нее в парке возле их дома и verbalно преследовал ее. Женщина, сопровождаемая их младенцем, была напугана. Прохожий вмешался, заставив мужчину убежать к дому своего брата.

Обвинительное заключение утверждает, что он принял решение убить ее после этого. Якобы он взял нож, украл один из ключей от дома своего сына и вошел в квартиру своей жены. 40-летней женщине якобы удалось защитить своего ребенка, согласно обвинительному заключению. Затем якобы подозреваемый ударил ее и нанес ножевые ранения в верхнюю часть тела, шею и лицо.

"Наконец ли моя жена умерла?"

После того, как женщина потеряла сознание, якобы он позвонил в службу экстренной помощи, сказав, что только что зарезал свою жену. С младенцем на руках он ждал в гостиной прибытия службы экстренной помощи. Якобы он спросил: "Наконец ли моя жена умерла?". Она скончалась от полученных травм, в том числе от потери крови и ножевого ранения в сердце.

Суд присяжных в настоящее время назначил даты судебных заседаний до конца октября. Сыновья пары также участвуют в процессе в качестве истцов.

Подозреваемый обвиняется в убийстве своей жены, что привело к ее смерти в их квартире. Свидетели якобы слышали крики жертвы во время предполагаемого ножевого нападения.

Засада в парке и последующее ножевое нападение якобы были кульминацией лет насилия в семье, так как мужчина имел историю физического и эмоционального насилия по отношению к своей жене.

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