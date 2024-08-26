- Судебное разбирательство по делу об убийстве началось после смертельного фронтального столкновения

30-летний мужчина из Бад-Пирмонта в настоящее время проходит судебный процесс по обвинению в убийстве в Региональном суде Детмольда после летального дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник. Его обвиняют в намеренном столкновении своего автомобиля с приближающимся автомобилем на сельской дороге в Люббеке, в районе Липпе, в марте. В результате погиб 54-летний водитель, а 30-летний получил серьезные травмы.

При осмотре мобильного телефона подозреваемого полиция заподозрила, что он пытался покончить с собой, намеренно врезавшись в встречный поток. Обвинение обвиняет его в убийстве, утверждая, что жертва не могла предвидеть, что автомобиль, движущийся навстречу, намеренно и целенаправленно вызовет столкновение.

На открытии суда подсудимый заявил, что после расставания с партнером он был эмоционально истощен и направлялся на встречу, чтобы помириться, когда у него случился панический приступ и он потерял сознание, как это уже случалось с ним в прошлом в подобных ситуациях. Он утверждает, что не помнит аварии.

Чтобы прояснить обстоятельства аварии, жюри присяжных привлечет дополнительного эксперта. Ожидается, что процесс завершится в октябре.

В ходе судебного процесса защита утверждала, что действия подсудимого не были умышленными, а были результатом его эмоционального состояния после расставания. В ответ обвинение представило другие случаи, когда подсудимый страдал от панических атак во время вождения.

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