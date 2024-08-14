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Судебное разбирательство началось в случае белой женщины, которая убила чернокожего соседа во время спора.

Жюри Флориды решит, была ли оправданной 60-летняя белая женщина, когда она выстрелила через дверь своей квартиры в центральной Флориде год назад, убив чернокожую мать во время продолжающегося спора из-за детей в районе.

 and  Michael Bootcampf
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Подсудимая Сьюзан Лоринц делает пометки во время своего процесса во вторник, 13 августа 2024 года,...
Подсудимая Сьюзан Лоринц делает пометки во время своего процесса во вторник, 13 августа 2024 года, в Окале, Флорида. Лоринц обвиняется в умышленном убийстве в著有关她邻居阿吉克“A.J.奥文斯的枪击事件。

Судебное разбирательство началось в случае белой женщины, которая убила чернокожего соседа во время спора.

В ходе открытых заявлений во вторник присяжным сообщили, что вскоре до того, как Эйки "Эй-Джей" Оуэнс был убит 2 июня 2023 года, дети играли на небольшом поле возле квартиры, где жила Сьюзан Лоринц в Окале, что в 80 милях северо-западнее Орландо в центральной Флориде.

Лоринц рассказала следователям, что дети бегали и кричали возле ее квартиры. Она вышла на улицу, увидела ролики на земле и бросила их в детей.

Затем она вернулась в свою квартиру, сказал адвокат защиты Моррис Карранза присяжным.

Оуэнс, которая была матерью нескольких детей и жила через улицу, пришла к Лоринц, чтобы поговорить с ней. Оуэнс, по словам юристов, была разозлена на то, как Лоринц обращалась с детьми.

Оуэнс громко стучала в дверь, сказал Карранза.

"Эй-Джей стучала, и она ругалась", - сказал Карранза во время открытых заявлений. Он сказал, что Оуэнс угрожала его клиентке, и та боялась, что женщина разобьет дверь.

Он сказал, что Лоринц стояла в нескольких футах от передней двери, возле своего стола, когда стук в дверь продолжался.

Прокуроры сказали, что дверь была заперта, и сообщили присяжным, что Оуэнс не была вооружена.

Карранза утверждал, что Лоринц боялась, что Оуэнс причинит ей вред.

Она believed "в своей душе и в своей сущности, что у нее нет другого выбора", кроме как выстрелить одним патроном из своего пистолета калибра .380, сказал ее адвокат присяжным.

Иvonne Коста, которая жила в квартире, разделяющей стену с Лоринц, во вторник свидетельствовала, что она слышала громкие голоса перед стрельбой, но не могла понять, что они говорят.

Затем начался стук. Он был громким, она свидетельствовала.

"Стена между нашими двумя квартирами начала дрожать", - сказала Коста. "Это было очень громко. И это меня напугало".

Затем она услышала громкий хлопок, за которым последовали новые крики. Она побежала в свою спальню, чтобы позвонить в 911.

Свидетели сказали, что Оуэнс споткнулась с крыльца и крикнула кому-то позвонить в 911, прежде чем упасть на землю.

Лоринц обвиняется в непредумышленном убийстве и может получить до 30 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель Уильям Гладсон сказал, что его офис рассматривал возможность предъявления обвинения во втором степени убийства, но прокуроры пришли к выводу, что недостаточно доказательств того, что Лоринц испытывала "ненависть, злобу, злость или злой умысел" по отношению к Оуэнс.

Лоринц объяснила следователям, что испугалась после того, как услышала сильный стук в дверь, зная, что это Оуэнс, и почувствовав угрозу. Инцидент произошел в нашем сообществе, так как Оуэнс жила через улицу, а дети играли возле квартиры Лоринц.

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