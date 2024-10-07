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Судебная власть налагает длительные сроки заключения на угонщиков самолетов

 and  Mark Rodriguez
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Подозреваемые в саботаже якобы вывели из строя самолет модели А-50.
Подозреваемые в саботаже якобы вывели из строя самолет модели А-50.

Судебная власть налагает длительные сроки заключения на угонщиков самолетов

В 2023 году белорусский суд признал 12 человек виновными в участии в диверсионной операции против российского военного самолета. Суд в Минске приговорил их к срокам от 2 до 25 лет лишения свободы за участие в так называемом "террористическом акте". Сейчас в Беларуси находятся только 5 осужденных; остальные 7 были сужены заочно.

Один из осужденных за рубежом, Николай Швets, получил 25 лет лишения свободы за якобы роль организатора атаки. Швets покинул Беларусь в рамках обмена пленными с Украиной летом. Обвинения против подсудимых включали терроризм, умышленное вмешательство в деятельность воздушного судна и государственную измену, среди других преступлений.

В феврале 2023 года проукраинские активисты взяли на себя ответственность за уничтожение российского военного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, расположенном недалеко от столицы Минска. Российское правительство хранило молчание по этому поводу.

Сначала белорусский лидер Александр Лукашенко отрицал инцидент, но later признал атаку на самолет А-50. Он раскрыл, что главным подозреваемым был гражданин России и Украины и был завербован украинской разведкой в 2014 году.

Хотя Беларусь напрямую не участвовала в российском вторжении на Украину, она позволила Москве использовать свою территорию в качестве плацдарма для атак на соседнюю страну с прошлого года. С тех пор в Беларуси произошло несколько случаев саботажа, в частности, затрагивающих железнодорожную систему.

Строгие приговоры суда в отношении подсудимых отражают серьезность якобы совершенных ими преступлений, в том числе терроризм и умышленное вмешательство в деятельность воздушного судна. Международное сообщество выразило обеспокоенность в связи с длительными сроками, назначенными осужденным, подчеркивая возможность политической мотивации.

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