Судья выступает за то, чтобы EPA предприняла дополнительные шаги из-за потенциальных опасностей, связанных с фторидом в водопроводной воде.

Судья Эдвард Чен выразил неуверенность в прямой корреляции между стандартными уровнями фтора, добавляемыми в воду, и снижением IQ у детей, но признал, что накопленные данные указывают на потенциальный необоснованный риск. В результате он обязал Агентство по охране окружающей среды (EPA) снизить этот потенциальный риск, не указав конкретные действия.

Это решение добавило споров вокруг вмешательства, которое широко празднуется как одно из самых заметных достижений здравоохранения 20 века. Фтор укрепляет зубную эмаль и минимизирует кариес, замещая потерянные минералы в процессе обычного износа, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

В недавнем прошлом федеральное агентство заявило "с умеренной уверенностью", что повышенное воздействие фтора может быть связано со снижением IQ у детей. Национальная программа токсикологии пришла к этому выводу на основе исследований, в которых уровни фтора превышали рекомендованный предел для питьевой воды более чем вдвое.

EPA, участвующая в судебном процессе, утверждала, что влияние фтора при более низких уровнях воздействия остается неясным. Однако EPA обязана поддерживать различие между порогом безопасности и порогом воздействия. Если этот разрыв недостаточен, агент вызывает риск, согласно 80-страничному решению Чена, опубликованному во вторник.

"В целом, риск для здоровья при уровнях воздействия в питьевой воде США достаточно велик, чтобы оправдать регулирующее вмешательство EPA в соответствии с законом", - заключил он.

Джефф Лэндис, представитель EPA, заявил, что агентство изучает решение, не комментируя далее.

В 1950 году федеральные власти поддержали фторирование воды в качестве профилактической меры против кариеса, продолжая его продвижение даже после появления зубной пасты с фтором на рынке.

Хотя фтор поступает из различных источников, питьевая вода является основным источником для большинства американцев. По данным CDC, примерно 65% населения США в настоящее время получают фторированную воду.

С 2015 года федеральные органы здравоохранения рекомендуют уровень фторирования 0,7 миллиграмма на литр воды. Ранее рекомендуемый верхний предел составлял 1,2 миллиграмма на литр. Всемирная организация здравоохранения установила безопасный максимальный уровень фтора для питьевой воды на уровне 1,5 миллиграмма на литр.

Отдельно EPA поддерживает давнюю норму, согласно которой системы водоснабжения не должны превышать 4 миллиграмма фтора на литр воды. Эта норма направлена на предотвращение скелетной флюороза, потенциально инвалидизирующего состояния, характеризующегося более слабыми костями, скованностью и дискомфортом.

Однако исследования последних двух десятилетий вызвали опасения по поводу другого вопроса: связи между фтором и развитием мозга. Исследователи задумались о влиянии на развивающихся плодов и младенцев, которые могут употреблять воду, используемую для приготовления детской смеси. Исследования на животных показали, что фтор может влиять на нейрохимию, функционирование клеток и области мозга, ответственные за обучение, память, рациональное мышление и поведение.

Процесс, начатый в суде США в Сан-Франциско в 2017 году, видел, как Food & Water Watch выступил в качестве ведущего истца. Судья Чен приостановил слушания в 2020 году, чтобы дождаться отчета Национальной программы токсикологии, но рассмотрел аргументы обеих сторон в этом году.

Это решение подняло вопросы о безопасности длительного воздействия фтора, которое часто считается благом для здоровья из-за его роли в минимизации кариеса. Несмотря на поддержку Центрами по контролю и профилактике заболеваний США фтора, укрепляющего зубную эмаль, растут опасения по поводу его потенциального воздействия на развитие мозга, особенно у детей.

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