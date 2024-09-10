Судья Верховного суда Кеган подтверждает свою приверженность внедрению обязательного кодекса этики.

Похоже, это разумный подход, учитывая наш собственный набор руководящих принципов на будущее, согласно мнению либерального судьи на собрании в Школе права Нью-Йоркского университета. Этот подход, кажется, полезен для укрепления доверия к тому, что мы строго придерживаемся наших правил. Таким образом, это, кажется, полезно для суда.

Кейган поддержала идею обязательного этичного кодекса на судебной конференции в Калифорнии в июле. Она признала свою поддержку недавнего кодекса поведения суда, но считает, что его эффективность можно улучшить, сняв ответственность за его исполнение с отдельных судей.

Президент Байден выступал за обязательный этичный кодекс ближе к концу июля, спровоцированный цепочкой этических проблем, связанных с тем, что судьи принимали, но не сообщали о частных полетах на самолетах и роскошных каникулах от доноров Республиканской партии. Однако этические реформы встретили сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе, которые воспринимают их как реакцию на консервативные решения суда по важным делам.

Опрос Маркеттской школы права, проведенный в августе, показал, что 57% американцев недовольны судом, что немного выше, чем 61% два года назад. Опрос также показал, что почти 60% считают, что решения судей в основном определяются политикой, в то время как 43% считают, что они в основном руководствуются законом.

Кейган отмахнулась от отчета ProPublica, в котором критиковался чиновник религиозной юридической группы, назвавший приверженность Кейган обязательному кодексу этики "отчасти предательской". Кейган назвала термин "отчасти предательский" расплывчатым, сказав, что это либо предательство, либо нет, и отмахнулась от дальнейшего внимания к этому вопросу.

Судья Кетанжи Браун Джексон, единственный nominee президента Байдена в Верховный суд, также выразила поддержку обязательному кодексу этики.

"С моей точки зрения, у меня нет возражений против обязательного кодекса", - поделилась Джексон, последнее пополнение Верховного суда. "Разве Верховный суд чем-то отличается? Я не нашла убедительных доводов, которые указывали бы на это".

Кейган предложила, что это разумный подход для обеспечения ответственности судей.

"Я верю, что многие судьи по всей стране справились бы с этой ответственностью справедливо и серьезно", - сказала Кейган.

Выражает озабоченность по поводу использования экстренного списка

Кейган также коснулась своего беспокойства по поводу роста высокопрофильных экстренных дел на экстренном списке Верховного суда. Заметив увеличение таких дел этим летом по сравнению с предыдущими годами, Кейган назвала это "трудной проблемой".

Экстренный список Верховного суда, или "теневой список", как его называют критики, является местом, где судьи управляют делами, требующими немедленного разрешения, в отличие от месяцев, необходимых для письменных заявлений, устных аргументов и официальных мнений на обычном списке.

Эти дела, как правило, касаются временных вопросов, связанных с текущим правовым процессом, хотя их решения могут иметь значительные и немедленные последствия.

"Я считаю, что нам нужно проявлять осторожность при выдаче экстренных ходатайств, признавая, что это не наша сильная сторона", - заметила Кейган, добавив, что в некоторых случаях "невозможно позволить ситуации большой важности висеть в течение трех лет".

Текущий дискуссии о обязательном этичном кодексе в Верховном суде во многом определяется политикой, как показывает опрос, согласно которому почти 60% американцев считают, что решения судей в основном определяются политикой. Кейган, сторонница обязательного кодекса, выразила озабоченность по поводу использования экстренного списка, назвав это "трудной проблемой" из-за роста высокопрофильных дел этим летом.

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