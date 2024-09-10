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ПанорамаНовостиПравосудие

Судья подтвердил вину врача в деле о сексуальном насилии.

 and  Michael Bootcampf
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Во время признания вины подсудимого судебное разбирательство завершилось досрочно.
Во время признания вины подсудимого судебное разбирательство завершилось досрочно.

Судья подтвердил вину врача в деле о сексуальном насилии.

Недавно в Баварии кардиолог был признан виновным в местном суде за предыдущие осуждения за сексуальные нападения на пациентов. В результате нового расследования появились дополнительные жертвы, что привело к более длительному тюремному сроку для преступника.

Региональный суд Ашаффенбурга вынес приговор в понедельник, согласно представителю суда. Приговор составил четыре года и четыре месяца лишения свободы.

Процесс завершился раньше запланированного срока из-за полного признания доктором своей вины, что сэкономило жертвам необходимость свидетельствовать в суде.

Ранее он был приговорен к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения за изнасилование и сексуальное насилие во время консультаций, лечения или ухода. Этот приговор стал окончательным.

Во время первоначального расследования две женщины публично рассказали о своих историях. Эти случаи были рассмотрены, как и два предыдущих. В одном из новых случаев доктор вставил палец во влагалище пациентки во время лечения, повторив свои предыдущие проступки.

Удлиненный тюремный срок в четыре года служит доказательством важности правосудия, гарантируя, что кардиолог будет отвечать за свои повторные преступления. Продолжение правосудия зависит от того, сколько жертв выступят со своими историями, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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