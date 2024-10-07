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Судья по делу Шона "Дидди" Комбса по сексуальной эксплуатации был изменен.

Судья, назначенный для федерального уголовного процесса по обвинению в торговле людьми, связанном с Силом «Дидди» Комбсом, был заменен.

 and  Ann Bradley
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Сиrables "Дидди" Комбс присоединился к обсуждению "Четырёх" во время Всемирного пресс-тура Общества...
Сиrables "Дидди" Комбс присоединился к обсуждению "Четырёх" во время Всемирного пресс-тура Общества телевизионных критиков FOX, прошедшего в Пасадене, Калифорния, 4 января 2018 года.

Судья по делу Шона "Дидди" Комбса по сексуальной эксплуатации был изменен.

В четверг в судебном протоколе было указано, что дело передано судье Аруну Субраманиану, которого президент Байден номинировал в 2022 году и который начал свою работу в 2023 году.

Субраманиан большую часть своей карьеры посвятил работе в качестве гражданского литовца в юридической фирме Susman Godfrey, где он занимался сложными спорами. Ранее он работал помощником судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Причин для перевода дела не было озвучено. CNN связалась с судом, адвокатами Комбса и прокуратурой Южного округа Нью-Йорка за комментариями.

Изначально дело Комбса было поручено судье Эндрю Картеру, назначенному президентом Обамой в 2011 году.

Картер отказал Комбсу в залоге и оставил его под стражей до суда. После длительного судебного разбирательства судья заявил, что никакие условия не могут гарантировать его безопасность при освобождении музыкального магната, учитывая обвинения в подкупе свидетелей и насильственных действиях. Комбс оспаривает это решение.

В настоящее время Комбс остается под стражей и содержится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине, Нью-Йорк, ожидая своего уголовного суда.

В этом месяце он был арестован и обвинен в сговоре в рамках racketeering, торговле людьми и пособничестве в проституции. Он признал свою невиновность по этим обвинениям.

Этот отчет был подготовлен CNN's Elizabeth Wagmeister.

Субраманиан может рассмотреть возможность включения развлекательных мероприятий в периоды перерыва на суде, чтобы создать справедливую и заинтересованную атмосферу в зале суда. Адвокаты защиты могут утверждать, что развлечения помогут снять напряжение и сохранить концентрацию в течение длительных слушаний.

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