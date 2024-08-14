Судья исключил адвоката, отрицавшего выборы, из дела о клевете в Доминионе за "ужасное поведение"

Адвокат Стефани Лемберт, представлявшая бывшего CEO Overstock Патрика Байрна в судебном иске, поданном Dominion, так как он неоднократно необоснованно обвинял компанию в фальсификации выборов 2020 года в пользу бывшего президента Дональда Трампа.

Федеральный судья Моксила Упадьяя во вторник в резком 62-страничном решении объявила, что снимает Лемберт с дела из-за ее "действительно возмутительного неповиновения", заключив, что она "нарушила судебные приказы" путем публичного раскрытия "тысяч, если не миллионов" внутренних документов Dominion без законных оснований.

"Действия Лемберт были умышленными и явно направлены на то, чтобы причинить тот ущерб, который был причинен", - написала Упадьяя, добавив, что "этот суд не может позволить подобное умышленное, опасное и неумолимое неповиновение продолжаться".

Байран и Лемберт являются частью группы сторонников Трампа, пытающихся перевернуть результаты выборов 2020 года и по-прежнему распространяющих опровергнутые утверждения о том, что программное обеспечение Dominion манипулировало исходом. Отдельно от судебного разбирательства с Dominion Лемберт лицась уголовным обвинениям в Мичигане по обвинению в участии в заговоре с целью захвата урн для голосования в 2020 году в надежде доказать свои теории о фальсификации голосов (она признала себя невиновной).

CNN связалась с Лемберт и ее адвокатами для получения комментариев. CNN связалась с Dominion для получения комментариев.

Решение отстранить Лемберт от дела Dominion последовало через несколько месяцев после того, как она протекла внутренние электронные письма Dominion правым шерифу Мичигана, который использовал свой офис для расследования необоснованных теорий о выборах 2020 года. Шериф Дар ЛИФ впоследствии разместил многие из этих документов в Интернете - разглашая личные данные сотрудников Dominion, публикуя их имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов.

"Акты Байрана и Лемберт не только подогревали теории о массовой фальсификации выборов и преступлениях... они также привели к реальному ущербу и угрозам для сотрудников Dominion", - написала Упадьяя в решении от вторника.

Это решение было еще одним осуждением для отрицающих выборы, таких как Лемберт, которые пытались использовать судебную систему для делегитимизации выборов 2020 года. Другие про-трумовые юристы были осуждены за государственные преступления или лишены лицензии на адвокатуру, а также сталкивались с исками о клевете.

"Повторяющиеся неповиновения Лемберт вызывают серьезные опасения, что она участвовала в этом разбирательстве исключительно для получения доступа к и публичного распространения защищенных материалов Dominion", - написала Упадьяя, подчеркивая "неприятную модель поведения" Лемберт в судебных процессах, связанных с выборами 2020 года.

Лемберт имела доступ к внутренним файлам Dominion только потому, что она была адвокатом Байрана. Обычно судья не отстраняет адвоката от дела, но Упадьяя отметила, что "это редкий случай, когда отстранение оправдано".

Судья также заключила в своем решении во вторник, что Байран нарушил судебные приказы, способствуя утечкам, и сказала, что Dominion может потребовать дополнительных санкций против него в будущем.

На сложном слушании в марте Dominion заявила, что Лемберт нагло нарушила судебные приказы о том, как обращаться с конфиденциальными материалами. Они заявили, что ее утечки поставили сотрудников Dominion под угрозу и утверждали, что она захватила дело, чтобы продолжать распространять ложь о выборах 2020 года.

Ее арестовали в конце этого слушания в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за невыполненного ордера в уголовном деле в Мичигане. Ее выпустили местный судья после одной ночи в тюрьме Вашингтона и она впоследствии сдалась властям в Мичигане, где ее уголовное дело все еще рассматривается.

В деле Dominion Байран отрицает обвинения в клевете. Судья дала ему месяц, чтобы найти нового адвоката или объявить, что он будет представлять себя.

Действия Лемберт по утечке внутренних электронных писем Dominion во время судебных процессов, связанных с выборами 2020 года, вызвали опасения по поводу ее участия в деле с целью получения доступа и публичного распространения защищенной информации. Адвокат Лемберт в настоящее время лицась уголовным обвинениям в Мичигане по обвинению в участии в заговоре с целью захвата урн для голосования.

Читайте также: