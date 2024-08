Судья Горсуч выступает против федеральных правил, некоторые из них, описанные в его новой книге, придерживаются более умеренного взгляда

Но некоторые из людей, которых консервативный судья изобразил в книге как жертв, имеют более тонкое мнение о регуляциях, которые их захватили, заявляя, что они понимают необходимость правил.

Например, Горсуч описывает безудержную федеральную бюрократию, которая преследовала Марти Хейна, магов из Миссури, который стал знаменитостью среди противников регулированиядесять лет назад, когда Министерство сельского хозяйства США потребовало от него составить план бедствия для Кейси, кролика, которого он доставал из шляпы на своих шоу.

Но Хейна был освобожден от этого требования шесть лет назад после двусторонней бури вокруг его истории. Когда он ехал на шоу фокусников в Миннесоте на прошлой неделе, Хейн сказал CNN, что признает, что регулирование было необходимой реакцией на тысячи животных, которые были брошены, когда ураган Катрина обрушился на землю в 2005 году.

"Никто не хочет видеть, как домашнее животное бросают", - сказал Хейн.

"Я не вижу проблемы в том, чтобы цирк знал, что делать, когда в их палатке случается торнадо", - сказал Хейн. Регулирование Министерства сельского хозяйства США, которое Горсуч критикует в своей книге, было, скорее всего, "добросовестным", но, возможно, "его реализация была немного чрезмерной", - сказал Хейн.

Горсуч находится в турне по продвижению своей книги через несколько недель после того, как Верховный суд вынес высокопрофильные решения, ослабляющие власть федеральных агентств в создании регулирований без одобрения Конгресса. В одном из наиболее значительных решений большинство в 6-3 сказало, что федеральные агентства должны иметь гораздо меньше свободы действий для интерпретации расплывчатых законов, принятых Конгрессом.

Консервативное большинство Верховного суда использовало ту же или подобную юридическую логику для блокирования попыток президента Джо Байдена простить миллиарды долларов студенческой задолженности, запретить устройства bump stock и ввести широкий спектр экологических регулирований.

Горсуч, который не ответил на запрос о комментарии, голосовал с большинством во всех этих случаях.

Его соавтор, Джейни Нитц, заявила в заявлении, что книга четко показывает, что подчеркнутые законы часто "были добросовестными".

"Зачастую они также были созданы из-за общественного запроса на закон - любой закон - для решения воспринимаемой общественной проблемы", - сказала Нитц, которая работала стажером и у Горсуча, и у либерального судьи Соньи Сotomayor. "Но вопрос, поднятый нашей книгой, заключается в том, не идем ли мы слишком далеко в своем рвении к закону, и какой человеческий ущерб наносит наше все более растущее правовое здание?"

В "Переведено: Человеческая цена слишком многих законов", опубликованном на прошлой неделе, Горсуч и Нитц иногда поднимают идею о том, что законы и регулирования, на которые они ссылаются, были добросовестными. Но суть книги - не говоря уже о ее названии - подчеркивает идею о том, что для большинства бизнесов и частных лиц слишком много правил.

"Честно говоря, те, кто создают законы, пишут правила и настаивают на правильной документации, часто действуют с лучшими намерениями", - говорится в книге в одном месте. "Но узкая фокусировка на достижении одной цели может иногда не учитывать другие важные соображения для здорового общества".

Горсуч, который был первым nominee бывшего президента Дональда Трампа в Верховный суд и который иногда придерживается либертарианских взглядов, не предлагает много объяснений о причинах или истории законов и правил, которые он критикует, говорят сторонники этих регулирований. Он отмечает, что регулирование USDA, которое "ударило" Хейна, было введено "после урагана Катрина". Но группы по правам животных saying the rule was created in part to reduce the burden on first responders tasked with recovering animals that break free from circuses and zoos when disaster strikes.

"Так легко цепляться за что-то как 'правительство контролирует все'", - сказала Нэнси Блэнни, директор по связям с правительством Института благополучия животных. "Но в том, что это решило проблему? Оно определенно сделало".

Хейн был освобожден от регулирования после того, как агентство приняло относительно простое решение в 2018 году: Министерство сельского хозяйства сказало, что требование не будет применяться к тем, у кого меньше восьми животных. В дополнение к кроликам, это также освободило людей, демонстрирующих восемь или меньше собак, кошек, хомяков, морских свинок, хинчillas, коров, коз, свиней и овец.

Хейн, который известен как Марти Фокусник, согласен с точкой зрения Горсуча о том, что исполнение было большим хлопотом: были внезапные проверки дома, например, и ненужные ветеринарные назначения.

Хейн все еще владеет Кейси, кроликом, но она больше не делает фокусы. В 13 лет Хейн сказал, что Кейси ушла на пенсию из бизнеса фокусников.

"Нет кролика", - сказал он. "Это было так много проще".

Владелец «трезвого бара» выступает

Горсуч, который spoke на президентских библиотеках Рейгана и Никсона на прошлой неделе о своей новой книге, обращает внимание на историю коммерческого рыбака во Флориде, которого угрожали 20-летним тюремным сроком за выбрасывание недозрелых grouper за борт - дело, которое было рассмотрено Верховным судом в 2015 году. Он пишет об ордене монахов, который был запрещен продавать гробы в Луизиане. И он рассказывает историю нескольких американцев и бизнесов, затронутых ограничениями социального дистанцирования во время пандемии COVID-19.

Один из них - Крис Рид, управляющий партнер в Northern Illinois Recovery Center и председатель совета директоров New Directions Addiction Recovery Services, организации, которые предоставляют лечение людям, сталкивающимся с алкогольной и наркотической зависимостью в Чикаго.

Бар был хитом, и Рид планировал его модернизацию прямо перед тем, как Covid-19 закрыл обширные части американской экономики. "Сухой бар" был признан несущественным бизнесом, и его деятельность прекратилась.

Горсуч опасается, что правила, введенные во время пандемии, оказали непропорциональное влияние не только на лечение наркомании и психическое здоровье, но и на демократию. Он пишет, что "ограничения на нашу способность собираться – учиться вместе, есть вместе, молиться вместе, бороться вместе, оставаться трезвыми вместе – становились все больше вопросом не выбора, а официального распоряжения".

Рид не возражает против этого, но он также сказал, что понимает необходимость закрывать социальные места в первые месяцы кризиса.

"Были негативные последствия из-за этих правил и ограничений, которые были введены", - сказал Рид, который сказал, что не знал, что Горсуч включил его историю в книгу, пока его не связался CNN. "Но понимаю ли я, почему были введены эти ограничения? Конечно".

Выбор Горсуча сосредоточиться на ограничениях пандемии был примечателен отчасти потому, что Верховный суд изменил свою позицию по этому вопросу, когда Трамп назначил своего третьего кандидата, судью Эми Коней Барретт, и дал консерваторам большинство 6-3.

Сначала Верховный суд отклонил экстренные апелляции церквей в Калифорнии и Неваде, которые хотели ослабить ограничения социального дистанцирования. Но когда либеральный судья Рут Бейдер Гинзбург умерла в 2020 году и была заменена Барретт, суд сменил курс. Барретт присоединилась к своим коллегам-консерваторам, отвергнув ограничения на церкви и синагоги.

В то время Горсуч написал резкое согласие с этим изменением.

"Даже если Конституция взяла отпуск во время этой пандемии, она не может стать длительным отпуском", - написал он в конце 2020 года. "Мы не можем сидеть дома, когда Конституция под угрозой".

Рид снова открыл "сухой бар" в 2022 году.

Горсуч раскрыл, что получил 250 000 долларов от издательства HarperCollins в прошлом году. Несколько судей либо публикуют, либо работают над книгами в этом году. Судья Кетанжи Браун Джексон, член либерального крыла суда, собирается опубликовать мемуары в ближайшие недели. Консервативный судья Бретт Кавано недавно объявил, что тоже работает над мемуарами.

В своем заявлении Ницце сказала, что книга совпадает с "широкими взглядами, выраженными мистером Хейном и мистером Ридом".

Водные войны амишей

Горсуч также черпал из своего мнения 2021 года, чтобы рассказать историю амишской общины в Миннесоте и ее борьбу с правительством округа из-за сточных вод.

В 2013 году округ Филлмор потребовал, чтобы амиши Сварцентрубер, которые отвергают современную технологию, подчинялись ordinance, требующему от большинства домов использовать системы septic для обработки "серой воды", сточных вод, которые образуются при стирке и купании. Община попросила округ разрешить другие, менее технологически продвинутые системы из-за своих религиозных убеждений.

Когда это было отклонено, члены общины подали в суд.

"Округ не собирался этого делать", - пишет Горсуч в своей книге. Чиновники сказали истцам, что "они не могут оставаться в своем доме навсегда без соответствующей современной системы septic".

Дело дошло до Верховного суда, и Горсуч написал резкое согласие с амишской общиной и отправил дело обратно в суды штата для дальнейшего рассмотрения.

То, что Горсуч не упоминает, - это причина, по которой чиновники округа потребовали систему: серую воду можно смыть в питьевую воду, которую пьет община. И сточные воды, о которых идет речь, часто содержат вирусы и бактерии, например, от стирки подгузников.

"Очень мало споров о том, что серая вода может сделать людей больными", - сказал Сара Хегер, эксперт по обработке сточных вод и исследователь и преподаватель в Университете Миннесоты, которая была экспертным свидетелем для округа на ранней стадии дела. "Когда вы стираете или моетесь, на них есть патогены".

Проблема, по словам Хегер, заключалась в том, чтобы найти способ обработать воду, который бы учитывал религиозные убеждения общины. Апелляционный суд штата прошлого года постановил, что округ не доказал необходимость septic system, потому что он не провел специальных тестов воды из стоков истцов.

Здравоохранение в Миннесоте saying they are still attempting to resolve the dispute. The case is pending at the state's highest court.

"Округ Филлмор и большая часть юго-восточного Миннесоты имеют ландшафт с пористой почвой, подверженный загрязнению, которое влияет на питьевую воду и ручьи", - сказал представитель Агентства по контролю за загрязнением Миннесоты в заявлении. Агентство "продолжает работать с округом Филлмор и амишской общиной, чтобы найти приемлемые решения этой критической проблемы сточных вод и гарантировать общественное здоровье и благополучие".

