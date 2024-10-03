Судья Джорджии подчеркнул необходимость уточнения недавно введенного "двусмысленного" руководства по сертификации выборов

Федеральные и государственные демократы подали в суд на Республиканский избирательный совет штата Джорджия из-за набора правил, введенных в августе. Эти правила требуют от окружных избирательных комиссаров провести тщательное расследование результатов выборов до их утверждения и позволяют изучить всю связанную с выборами документацию до объявления результатов.

На слушаниях по этому делу на этой неделе судья Роберт МакБёрни из Верховного суда округа Фултон отметил, что правило "разумного расследования" расплывчато и нуждается в уточнении. Он также выразил обеспокоенность тем, что совет изменил избирательные правила так близко к предстоящим выборам, заявив, что "новые правила появляются каждые 20 минут".

Республиканцы вмешались в процесс, чтобы защитить новые правила, утверждая, что руки суда связаны из-за принципа, установленного Верховным судом в деле 2006 года Purcell v. Gonzalez. В этом деле Верховный суд заявил, что федеральные суды не должны менять правила "накануне выборов". Однако МакБёрни отметил, что это ставит суд в затруднительное положение, если правила не должны были быть утверждены в первую очередь.

В прошлом месяце трое союзников бывшего президента Трампа в совете утвердили правило, требующее от округов вручную подсчитать количество бюллетеней, поданных в день выборов. Демократы подали иск против этого нового правила в понедельник.

Хотя МакБёрни согласился с тем, что уточнение правила "разумного расследования" необходимо, он казался скептичным в отношении утверждения демократов о том, что "правило проверки" нарушит процесс утверждения, который должен быть завершен к 12 ноября.

"Это кажется разрешением, и я не вижу, как это создает неопределенность для кого-либо, потому что оно предоставляет доступ, но не обязывает к действию. Оно гласит: 'вы можете', а не 'вы должны'", - отметил МакБёрни.

В начале процесса адвокаты всех заинтересованных сторон согласились с тем, что утверждение должно быть завершено к 17:00 12 ноября, как требует государственный закон. Однако демократы все еще argue, что решение суда должно запретить окружным избирательным комиссарам отказываться от утверждения результатов выборов по новым правилам.

Иск является одним из самых пристально наблюдаемых доэлекционных споров, и демократы предупреждают, что если правила будут разрешены, они создадут "хаос" во всей критической battlefield-штате в период после выборов, когда у окружных избирательных комиссаров есть ограниченное окно времени для утверждения результатов президентских выборов.

Ни одна из сторон не ожидает окончательного решения по этому вопросу, поскольку апелляции, скорее всего, будут поданы против неблагоприятных решений. Иск, поддержанный кампанией вице-президента Камалы Харрис, подчеркивает продолжающиеся опасения демократов о возможности того, что сторонники Трампа попытаются манипулировать результатами этого года, если он снова проиграет штат.

В центре спора находятся утверждения Демократического национального комитета, Демократической партии Джорджии и других о том, что новые правила противоречат государственному закону, согласно которому местные официальные лица обязаны утвердить результаты выборов к 12 ноября. Демократы утверждают, что новые правила ослабляют эту обязанность, предоставляя официальным лицам широкую власть откладывать или отказываться от утверждения результатов "в погоне за предполагаемыми нарушениями выборов".

Демократы утверждают, что Государственный избирательный совет превысил свои полномочия, передав ответственность за расследование фальсификаций и злоупотреблений с выборами от государственных судов партийным местным официальным лицам.

"Дискреция на уровне округа по утверждению не необходима для борьбы с злоупотреблениями, фальсификациями или ошибками; быстрый, упорядоченный и основанный на доказательствах судебный процесс существует для этого вместо этого", - заявили адвокаты противников правил в судебных документах.

Истцы просят судью МакБёрни подтвердить, что обязанность окружных супервайзеров утвердить результаты выборов к установленному законом сроку является обязательной и объявить новые правила недействительными, если он придет к выводу, что государственный закон не позволяет откладывать или отказываться от утверждения.

Адвокаты также утверждают, что опасения демократов относятся к потенциальным "будущим ситуациям", которые не соответствуют юридическому порогу для начала судебного процесса. Республиканский национальный комитет и государственная республиканская партия, которые также вмешались в процесс для защиты правил, утверждают, что нет живого спора, который суд должен рассматривать.

CNN's Jason Morris и Sara Murray внесли вклад в этот отчет.

Продолжающийся правовой спор между демократами и республиканцами в Джорджии вращается вокруг политики, поскольку демократы оспаривают новые избирательные правила, введенные Республиканским избирательным советом штата. Несмотря на принцип суда, ограничивающий изменения избирательных правил близко к выборам, демократы утверждают, что если эти правила будут разрешены, они могут привести к хаосу и манипуляциям.

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