Судья Джексон могла бы выбрать другую профессию, учитывая сложности, которые она могла ожидать в управлении своей карьерой и заботе о дочери.

Беседуя с CNN's Abby Phillip, Jackson раскрыла, что она и ее семья испытывали трудности в понимании потребностей своей старшей дочери, Талии. Были моменты, когда она чувствовала, что не справляется на работе или в престижной бостонской юридической фирме, в которой она работала сразу после выпуска.

"Мы боролись, когда она была маленькой, чтобы действительно понять, что ей нужно," - объяснила Jackson, сказав, что диагноз для Талии был поставлен только через несколько лет. "Я думаю, если бы я узнала раньше, я, возможно, решила бы ухаживать за ней полный рабочий день."

В недавней опубликованной автобиографии, озаглавленной "Исключительная одна", самый последний судья Верховного суда углубляется в знакомую историю семьи, борющейся с напряженными карьерами, воспитывая двух дочерей. По словам Jackson, Талия преуспевала в учебе, но испытывала трудности в социальных ситуациях и при переходе в школе, что привело к диагнозу легкой формы аутизма в 11 лет.

В возрасте 54 лет Jackson вспоминала этот сложный период во время интервью CNN, признавая моменты сомнений, но сохраняя веру в свои решения.

"Трудно оглядываться назад без тени сожаления," - размышляла Jackson, будучи назначена судьей Верховного суда в 2022 году. "Я действительно хотела, чтобы люди поняли, что успех - достижения, которых вы добились, - может быть достигнут, несмотря на семейные трудности."

Талия, как поделилась Jackson, сейчас находится в отличном состоянии.

В Гарварде

Теперь первая чернокожая женщина, служащая в высшем суде страны, Jackson вспоминает в своей книге, как выросла в пост-эру гражданских прав, с семьей, которая привила ей важность этого момента для афроамериканцев.

"Раса сыграла значительную роль в моем формировании и моей идентичности," - призналась Jackson CNN.

Родившись в Майами, Jackson поделилась своей трансформацией из в основном белой школы в Гарвард, где она встретила других чернокожих студентов.

"Это фактически дало мне возможность установить связи с людьми, которые понимали мое прошлое, мои страсти и мои трудности," - выразила Jackson. "Когда я попала в Гарвард и там было много чернокожих студентов в классах, я почувствовала, как бы странно это ни звучало, что я могу быть собой."

"Это было аутентично для меня," - добавила она.

На скамье

Запрошенная о том, повлияло ли решение Верховного суда 2023 года о прекращении программы позитивной дискриминации в Гарварде и Университете Северной Каролины на чернокожих студентов сегодня, Jackson отказалась комментировать, признавшись, что не углублялась в этот вопрос. Jackson выступила с диссенсией по одному из этих дел и отстранилась от того, которое затрагивало Гарвард, так как она ранее служила в совете попечителей этого университета.

Jackson выразила благодарность консервативному судье Клренсу Томасу, другому чернокожему судье в суде, выразив полное несогласие со своей диссенсией в этом случае.

"В каком-то смысле я была благодарна," - сказала Jackson, "потому что это показывало, что я, должно быть, делала достаточно веские доводы, чтобы их оспорить."

Jackson заняла место на скамье в 2022 году, всего через несколько недель после решения пересмотреть дело "Роу против Уэйда", которое вывело Верховный суд в центр американской политической дискуссии. Опросы общественного мнения показывают, что доверие к суду значительно упало с этого решения - особенно на левом фланге. Jackson признала опасения, которые испытывает все большая часть населения, считая, что политика влияет на решения суда.

"Я считаю, это вопрос для суда как института, потому что общественное доверие - это, по сути, наш единственный актив," - сказала Jackson. "В конечном счете, весь суд озабочен этим."

Jackson подчеркнула важность прецедента для ограничения судебной власти и обеспечения того, чтобы общественность видела закон как последовательный. Каждый раз, когда суд пересматривает прецедент, она сказала, "мы должны тщательно обдумывать установленные ожидания, что является одним из критериев, которые мы учитываем, чтобы определить, повлияет ли это на общественность и, если да, то как."

Jackson отказалась комментировать, будет ли будущий суд пересматривать конституционное право на аборт.

"Я не буду предполагать, что произойдет в будущем," - сказала она.

Jackson также поговорила о своем решении сотрудничать с несколькими консерваторами из Верховного суда в этом году в деле о беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года. Большинство суда ограничило власть прокуроров преследовать участников по обвинению в препятствовании правосудию.

Она описала это как простое решение.

"Я голосовала в этом деле в соответствии с тем, что, по моему мнению, требовал закон," - сказала Jackson CNN. "Так я подхожу к интерпретации закона, независимо от политической обстановки вокруг ситуации."

Несмотря на свою высокую должность в Верховном суде, судья Кетани Браун Джексон признала влияние политики на решения суда. Она выразила озабоченность по поводу эрозии общественного доверия к институту из-за воспринимаемого политического влияния.

По мере того, как политика продолжает формировать судебный ландшафт, приверженность прецеденту становится критически важной для поддержания общественного доверия. Судья Джексон подчеркнула необходимость учитывать установленные ожидания и потенциальное влияние на общественность перед пересмотром прецедентов.

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